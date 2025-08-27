CHP'li Özel yine haddi aştı! Akın Gürlek'e yönelik skandal tehdit: Alnını karışlayacağım | Provokatörlerden "darbe" çağrısı: Polislere saldırdılar

X'ten gelen tepkiler

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER PEŞ PEŞE

Özel'in bu skandalı sosyal medyada birçok tepkiye neden oldu. Bazı kullanıcılar "Özgür Özel'in Beyoğlu Mitinginde bir grup CHP'li, polise saldırdı. Özel'in kontrolü sağlayamadığı mitingler yasadışı grupların faaliyet alanına dönüşüyor." şeklinde yorum yaparken bazıları ise "Allah bu zihniyetten ülkeyi korusun, ellerine fırsat geçse İstiklal Mahkemelerini kurar önce asar sonra yargılarlar." yorumunu yaptı.