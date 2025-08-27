CHP'li Özel yine haddi aştı! Akın Gürlek'e yönelik skandal tehdit: Alnını karışlayacağım | Provokatörlerden "darbe" çağrısı: Polislere saldırdılar
CHP'li Özgür Özel daha önce de tehditler savurduğu Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik "Gelip darmadağın ederim, aklını başına topla, tepemin tasını attırma" şeklinde tepki çeken ifadeler kullanmıştı. Özel Beyoğlu'nda düzenlediği mitingde yine Akın Gürlek'i hedef alarak "Alnını karışlayacağım bunu bilesin" diyerek adeta yargıya parmak salladı. Ayrıca Beyoğlu'nda düzenlenen mitingde göstericiler hükümeti yıkmak için darbe çağrısı yaparak polise saldırdı. Özel'in bu skandalına tepkiler gecikmezken sosyal medyada "Özgür Özel'in Beyoğlu Mitinginde bir grup CHP'li, polise saldırdı. Özel'in kontrolü sağlayamadığı mitingler yasadışı grupların faaliyet alanına dönüşüyor." gibi yorumlar yapıldı.
CHP tarafından düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi kapsamında Beyoğlu'nda konuşan Özgür Özel yolsuzluktan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İnan Güney'i savunmakla kalmayıp yine yargıya parmak salladı.
YARGIYI HEDEF ALDI: AKIN GÜRLEK ALNINI KARIŞLAYACAĞIM
CHP'li Özel Beyoğlu'nda düzenlenen mitingde yine Akın Gürlek'i hedef alarak tehdit etti. Yargıyı da hedef alan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e "Senin alnını karışlayacağım bunu bilesin" dedi.
PROVOKATÖRLER POLİSE SALDIRDI
Ayrıca mitingdeki bazı provokatörler de skandala imza attı. Özel'in Beyoğlu gösterisine katılanlar hükümeti yıkmak için adeta darbe çağrısı yaptılar. Provokatörler bununla da sınırlı kalmayıp yapıp polise saldırdı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER PEŞ PEŞE
Özel'in bu skandalı sosyal medyada birçok tepkiye neden oldu. Bazı kullanıcılar "Özgür Özel'in Beyoğlu Mitinginde bir grup CHP'li, polise saldırdı. Özel'in kontrolü sağlayamadığı mitingler yasadışı grupların faaliyet alanına dönüşüyor." şeklinde yorum yaparken bazıları ise "Allah bu zihniyetten ülkeyi korusun, ellerine fırsat geçse İstiklal Mahkemelerini kurar önce asar sonra yargılarlar." yorumunu yaptı.
İşte gelen tepkilerden bazıları...
"İstanbul Cumhuriyet savcısını tehdit eden özel hk.'da Cumhuriyet Savcıları ayrı ayrı dava açmalıdır... Bu ne cüret ? bu ne kepazelik"
"Kapasitesiz Özgür Özel muhalefetin ne kadar acınası halde olduğunu gösteriyor. Tehdit, hakaret ve iftiradan başka bir şey bilmiyor."
"Normal ülkelerde bir savcıyı ve yargıyı tehdit eden biri anında tutuklanır"
DAHA ÖNCE DE AKIN GÜRLEK'İ HEDEF ALDI
CHP'li Özel daha önce de sık sık Cumhuriyet Başsavcısı kın Gürlek'i hedef alarak skandal tehditler savuruyordu. Geçtiğimiz Haziran ayında Özgür Özel, yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu için Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde, soruşturmanın Başsavcısı Akın Gürlek'i açık açık tehdit etmiş ve yolsuzluk tutuklularının cezaevine sevk görüntüleri üzerinden konuşarak "Akın, sert kayaya çarptın oğlum! Gelirim darmadağın ederim, aklını başını topla" demişi. Özel hakkında yargı mensubuna hakaret ve tehdit suçlamasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlk buluşmada tüm sırlarını masaya döken o 3 burç…
- Onlar denizlerin kabusu! Korku filminde rol alabilecek tuhaf deniz yaratıkları
- KANLI AY TUTULMASI TARİHİ 2025 | Kanlı ay tutulması ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? Türkiye'den görülebilecek mi?
- Bu besinler bağırsaklarınızı kalkan gibi koruyor! İşte kansere karşı koruyucu 7 yüksek lifli besin
- Zeka testi: Zebralar arasındaki piyano nerede? 736 kişiden 34'ü bulabildi
- Kredilerde hesaplama değişti! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde faiz oranları ne oldu? İşte örnek hesaplama
- Böyle meslek olur mu demeyin: Olduğuna inanamayacağınız 5 tuhaf ama kazançlı iş
- Yastık altında birikimler artıyor! İslam Memiş'ten altın tahmini geldi: İşte 2025’in yatırım şampiyonu
- Bu hata pil ömrünü sessizce tüketiyor! İşte telefonu doğru şarj etmenin yolları
- ÖSYM duyurdu: 2025 TR-YÖS/2 başvuru süresi uzatıldı! TR-YÖS nedir, son başvuru tarihi ne zaman?
- ATV’nin sevilen programı Esra Erol’da yeni sezon tarihi açıklandı! Esra Erol’da ne zaman başlıyor?
- Benfica-FB rövanş maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? Fenerbahçe nasıl tur atlar?