Türkiye’den İsrail’in Suriye’ye saldırılarına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’ye yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, saldırıları kınadı. Konuya ilişkin AK Parti’den de tepki gecikmedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı kınayarak yapılanların güvenlik adı altında insan haklarına hakaret olduğunu söyledi.
Açıklamada, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıların istikrarı hedef aldığı vurgulandı. "Suriye'de ve bölgemizde istikrar ve güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabaları doğrudan hedef alan bu saldırıların sonlandırılması sağlanmalı ve Suriye Hükümeti'nin ülkede barış ve huzur ortamını hakim kılması için verilen destek sürdürülmelidir" denildi.
Türkiye'nin Suriye halkının haklı beklentileri doğrultusunda, "terörden arınmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu" desteklemeye devam edeceği kaydedildi.
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de değerlendirmelerde bulundu. Çelik, İsrail'in saldırılarını sert sözlerle eleştirerek, "İsrail tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor" dedi.
Çelik, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef aldığını belirterek, bunun "lanetli bir planın parçası" olduğunu ifade etti. "Bu saldırıların birileri tarafından 'İsrail'in güvenliği' olarak etiketlenmesi dünyanın en büyük yalanıdır ve insanlık değerlerine hakarettir" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Suriye'nin siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini en güçlü şekilde açıkladığını hatırlatan Çelik, "Bu iradenin karşısında durmaya çalışanların İsrail planının parçası olmaktan başka elde edeceği bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.
