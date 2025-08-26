Türkiye’den İsrail’in Suriye’ye saldırılarına sert tepki

FOTOĞRAF: AA

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de değerlendirmelerde bulundu. Çelik, İsrail'in saldırılarını sert sözlerle eleştirerek, "İsrail tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor" dedi.

Çelik, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef aldığını belirterek, bunun "lanetli bir planın parçası" olduğunu ifade etti. "Bu saldırıların birileri tarafından 'İsrail'in güvenliği' olarak etiketlenmesi dünyanın en büyük yalanıdır ve insanlık değerlerine hakarettir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Suriye'nin siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini en güçlü şekilde açıkladığını hatırlatan Çelik, "Bu iradenin karşısında durmaya çalışanların İsrail planının parçası olmaktan başka elde edeceği bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.