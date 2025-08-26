Savcılıktan Mücahit Birinci kararı! Şüpheli sıfatıyla ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddiaları sonrası İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde yaptığı görüşme süreciyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

AK PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Bu gelişme sonrası AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, avukat Mücahit Birinci'yi disipline sevk etmiş ve disipline sevk edilen Birinci ise AK Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞRILDI

Adalet Bakanlığı tarafından avukat Birinci hakkında soruşturma yapılmasına izin verildi. Birinci, 'şüpheli' sıfatıyla ifade verecek.