Savcılıktan Mücahit Birinci kararı! Şüpheli sıfatıyla ifade verecek

26 Ağustos 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2025 12:12
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde yaptığı görüşmeye ve sonrasındaki iddialara ilişkin olarak Birinci'nin 'şüpheli' sıfatı ile ifadeye getirilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddiaları sonrası İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde yaptığı görüşme süreciyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

AK PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ
Bu gelişme sonrası AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, avukat Mücahit Birinci'yi disipline sevk etmiş ve disipline sevk edilen Birinci ise AK Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞRILDI
Adalet Bakanlığı tarafından avukat Birinci hakkında soruşturma yapılmasına izin verildi. Birinci, 'şüpheli' sıfatıyla ifade verecek.

