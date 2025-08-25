Malazgirt Zaferi’ne özel Kabine toplantısının yeri değişti! Erdoğan ekibini Ahlat’ta toplayacak

Kabine toplantısında ekonominin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların da ele alınması bekleniyor. (A Haber arşiv)

ERDOĞAN ETKİNLİKLERE DE KATILACAK

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenecek etkinliklere katılacağını belirtti.

KABİNE AHLAT'TA TOPLANIYOR! VATANDAŞLA DA BULUŞACAK

Açıklamaya göre, bugün Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine üyeleri bir araya gelecek. Erdoğan, 26 Ağustos Salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı'nda vatandaşlarla buluşacak.