25 Ağustos 2025, Pazartesi
Malazgirt Zaferi'ne özel Kabine toplantısının yeri değişti! Erdoğan ekibini Ahlat'ta toplayacak

Malazgirt Zaferi'ne özel Kabine toplantısının yeri değişti! Erdoğan ekibini Ahlat'ta toplayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2025 13:05 Güncelleme: 25.08.2025 06:28
Malazgirt Zaferi’ne özel Kabine toplantısının yeri değişti! Erdoğan ekibini Ahlat’ta toplayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla kabine toplantısını bugün Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleştirecek. Kabine toplantısında ekonomik gelişmelerin yanı sıra Irak ve Suriye'de yaşananlar ve Ukrayna-Rusya arasındaki barış görüşmeleri ve Gazze'de yaşananların da ele alınması bekleniyor. Öte yandan Erdoğan 26 Ağustos Salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda vatandaşlarla buluşacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının bugün Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

KABİNENİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Ahlat'ta yapılacak Kabine Toplantısı'nın gündeminde ekonomik gelişmelerin yanı sıra, Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri ve İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın olması bekleniyor. Bunların yanı sıra Irak ve Suriye'de yaşanan gelişmelerin de Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

Kabine toplantısında ekonominin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların da ele alınması bekleniyor. (A Haber arşiv)Kabine toplantısında ekonominin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların da ele alınması bekleniyor. (A Haber arşiv)

ERDOĞAN ETKİNLİKLERE DE KATILACAK
İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenecek etkinliklere katılacağını belirtti.

KABİNE AHLAT'TA TOPLANIYOR! VATANDAŞLA DA BULUŞACAK
Açıklamaya göre, bugün Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine üyeleri bir araya gelecek. Erdoğan, 26 Ağustos Salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı'nda vatandaşlarla buluşacak.

Malazgirt Zaferi’ne özel Kabine toplantısının yeri değişti! Erdoğan ekibini Ahlat’ta toplayacak

"ECDADIMIZIN İZİNDEN YÜRÜYECEĞİZ"
Duran, paylaşımında Başkan Erdoğan'ın sözlerini aktararak, "Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız." ifadelerine yer verdi.

Malazgirt Zaferi'ne özel Kabine toplantısının yeri değişti! Erdoğan ekibini Ahlat'ta toplayacak
