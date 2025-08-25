25 Ağustos 2025, Pazartesi
Ahlat'taki Kabine sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2025 13:05 Güncelleme: 25.08.2025 19:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla kabine toplantısını bugün Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleştirdi. Sona eren Kabine sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Başkan Erdoğan 'İsrail Gazze'de hastane vurdu. Netanyahu cani saldırılarına devam ediyor. İsrail 5'i gazeteci 20 kişiyi şehit etti' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirildi. Kabine sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ahlat'a vatandaşlarımızın, bilhassa gençlerimizin ilgisi yıldan yıla artıyor.

Güncel gelişmeler başta olmak üzere ekonomik gelişmeler ve Gazze'de saldırılar ele alındı.

İsrail Gazze'de hastane vurdu. Netanyahu cani saldırılarına devam ediyor. İsrail 5'i gazeteci 20 kişiyi şehit etti.

Merkez Bankası rezervleri 176.5 milyar dolar oldu. Türk lirasına güven arıyor. Enflasyon 14 aydır aralıksız düşüyor

Ayrıntılar geliyor...

