Ahlat’taki Kabine sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirildi. Kabine sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ahlat'a vatandaşlarımızın, bilhassa gençlerimizin ilgisi yıldan yıla artıyor.

Güncel gelişmeler başta olmak üzere ekonomik gelişmeler ve Gazze'de saldırılar ele alındı.

İsrail Gazze'de hastane vurdu. Netanyahu cani saldırılarına devam ediyor. İsrail 5'i gazeteci 20 kişiyi şehit etti.

Merkez Bankası rezervleri 176.5 milyar dolar oldu. Türk lirasına güven arıyor. Enflasyon 14 aydır aralıksız düşüyor

