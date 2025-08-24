24 Ağustos 2025, Pazar
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan casusluk suçundan gözaltında

MKE eski Başkanı İsmet Sayhan casusluk suçundan gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2025 13:52 Güncelleme: 24.08.2025 14:03
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan casusluk suçundan gözaltında

Makina Kimya Enstitüsü tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlarından gözaltına alındı. Sayhan’ın evinde ve ofisinde arama yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Selahattin Yılmaz liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonda soruşturma genişliyor.

MKE ESKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI CASUSLUKTAN GÖZALTINDA

Sabah'ın haberine göre başsavcılığın titizlikle yürüttüğü soruşturmada yeni bir gözaltı daha oldu. Selahattin Yılmaz suç örgütü kapsamında faaliyet gösteren ayrıca casusluk iddiası bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan geçtiğimiz gün gözaltına alındı.

PLANLARI VE GİZLİ FİYAT BİLGİLERİNİ SIZDIRDI İDDİASI

Makine ve Kimya Endüstrisi, ASSAN'ın ve İsmet Sayhan'ın adının karıştığı, "TSK'nın yıllara sari top mermisi tedarikine ilişkin planlar ve gizli fiyat bilgilerinin sızdırılması" olayıyla ilgili hukuki süreç başlatıldığını duyurmuştu. MKE tarafından yapılan Suç duyurusunun yanı sıra Sayhan'ın suç örgütü kapsamında da faaliyet yürüttüğü belirtildi. İsmet Sayhan'ın evinde ve ofisinde de polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Sayhan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorgulanacak.

