Malazgirt Zaferi'ne özel Kabine toplantısının yeri değişti! Erdoğan ekibini Ahlat'ta toplayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla kabine toplantısını Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleştirecek. Öte yandan Erdoğan 26 Ağustos Salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda vatandaşlarla buluşacak.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının yarın Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirileceğini duyurdu.
ERDOĞAN ETKİNLİKLERE DE KATILACAK
Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenecek etkinliklere katılacağını belirtti.
KABİNE AHLAT'TA TOPLANIYOR! VATANDAŞLA DA BULUŞACAK
Açıklamaya göre, 25 Ağustos Pazartesi günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine üyeleri bir araya gelecek. Erdoğan, 26 Ağustos Salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı'nda vatandaşlarla buluşacak.
"ECDADIMIZIN İZİNDEN YÜRÜYECEĞİZ"
Duran, paylaşımında Başkan Erdoğan'ın sözlerini aktararak, "Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız." ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Malazgirt Zaferi'nin kaçıncı yılı? Malazgirt Zaferi'nin tarihi ve önemi
- Tarım Kredi'de son fırsat yarın! İşte A'dan Z'ye yüzde 30 indirimli katalog: Tavuk bonfile çeşitleri 187 TL, Karadeniz çay 169,90 TL...
- EMEKLİYE 18.765 TL'lik tam isabet zam hesabı | SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye yeni maaş tablosu: 16.881, 22.500, 27.000 lira alana...
- Özel Güvenlik sınav süresi 24 Ağustos | 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
- Sonbahar yüzünü gösteriyor: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış kapıda! 12 il için kritik uyarı geldi! Bugünden itibaren…
- ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı SAATLERİ 2025 | ATA AÖF sınavı bugün saat kaçta başlayacak?
- Optik illüzyon: Herkesin gözünden kaçıyor! Gizli 76’yı fark edebilecek misiniz?
- ÖSYM duyurdu: e-YDS 2025/9 İngilizce sonuçları erişime açıldı! İşte sonuç sorgulama ekranı
- Kuruluş dizisine transfer olan Barış Falay kimdir, kaç yaşında? Barış Falay hangi dizi ve filmlerde oynadı?
- Kilo vermenin altın kuralları: Metabolizmanızı ateşleyecek 5 beslenme ve yaşam tüyosu
- Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe-Kocaelispor maçı yayın saati belli oldu mu, hangi kanalda?
- Okul çantası, kalem, silgi, defter, suluk ve boya fiyatları kaç para? A101, BİM, ŞOK kırtasiye kataloğu 2025