Haberler Gündem Haberleri Malazgirt Zaferi'ne özel Kabine toplantısının yeri değişti! Erdoğan ekibini Ahlat'ta toplayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2025 13:05 Güncelleme: 24.08.2025 13:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla kabine toplantısını Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleştirecek. Öte yandan Erdoğan 26 Ağustos Salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda vatandaşlarla buluşacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının yarın Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

ERDOĞAN ETKİNLİKLERE DE KATILACAK

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenecek etkinliklere katılacağını belirtti.

KABİNE AHLAT'TA TOPLANIYOR! VATANDAŞLA DA BULUŞACAK

Açıklamaya göre, 25 Ağustos Pazartesi günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine üyeleri bir araya gelecek. Erdoğan, 26 Ağustos Salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı'nda vatandaşlarla buluşacak.

"ECDADIMIZIN İZİNDEN YÜRÜYECEĞİZ"

Duran, paylaşımında Başkan Erdoğan'ın sözlerini aktararak, "Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız." ifadelerine yer verdi.

