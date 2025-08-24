Malazgirt Zaferi’ne özel Kabine toplantısının yeri değişti! Erdoğan ekibini Ahlat’ta toplayacak

KABİNE AHLAT'TA TOPLANIYOR! VATANDAŞLA DA BULUŞACAK

Açıklamaya göre, 25 Ağustos Pazartesi günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine üyeleri bir araya gelecek. Erdoğan, 26 Ağustos Salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı'nda vatandaşlarla buluşacak.

"ECDADIMIZIN İZİNDEN YÜRÜYECEĞİZ"

Duran, paylaşımında Başkan Erdoğan'ın sözlerini aktararak, "Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız." ifadelerine yer verdi.