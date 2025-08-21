21 Ağustos 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı: Hiçbir pazarlık yapılmamış, yapılmayacaktır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı: Hiçbir pazarlık yapılmamış, yapılmayacaktır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.08.2025 15:29 Güncelleme: 21.08.2025 15:29
ABONE OL
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye mesajı: Hiçbir pazarlık yapılmamış, yapılmayacaktır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, 'Süreç içinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış, yapılmayacaktır. Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek adım atılmamış, atılmayacaktır.' dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü'nde "Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni"nde konuştu.

Kurtulmuş, "(Terörsüz Türkiye) Süreç içinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış, yapılmayacaktır. Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek adım atılmamış, atılmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör