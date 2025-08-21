TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı: Hiçbir pazarlık yapılmamış, yapılmayacaktır
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, 'Süreç içinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış, yapılmayacaktır. Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek adım atılmamış, atılmayacaktır.' dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü'nde "Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni"nde konuştu.
Kurtulmuş, "(Terörsüz Türkiye) Süreç içinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış, yapılmayacaktır. Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek adım atılmamış, atılmayacaktır." açıklamasında bulundu.