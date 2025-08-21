İBB'nin bisiklet mezarlığı! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Maliyeti 18 milyar dolar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan İstanbul bisiklet sistemi uzun süredir kullanılmadığı için atıl kaldı. Binlerce bisiklet depolarda çürürken, sistemin mobil uygulaması 2023 yılı sonlarından bu yana bir buçuk yılı aşkın süredir bakım ve onarım faaliyetinde olduğu gerekçesiyle hizmet vermiyor. Ulaştırma Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ilıcalı, 'İstanbul'da yapılan yolculukların yüzde 30'u 5 kilometreden az. Yani bisikletle yapılabilir. Bu oranda bir düşüş İstanbul trafiğindeki sıkışıklığını da azaltır. Enerjide de 18 milyar dolarlık bir tasarruf sağlar.' ifadelerini kullandı. Ayrıca İBB'nin bisiklet mezarlığını A Haber ekipleri görüntüledi. İşte detaylar...
İstanbul'da bisikletle ulaşımı teşvik etmek amacıyla başlatılan Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (İSBİKE), bir buçuk yılı aşkın süredir hizmet veremezken, sisteme ait yüzlerce bisiklet Kartal'daki hurdalık alanda atıl durumda bekletiliyor.
İSBİKE Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK tarafından 2012 yılında hayata geçirildi. Entegrasyon, altyapı ve bakım işlemleri nedeniyle bazı dönemler kesintili olarak hizmetini sürdüren sistem, 2023 yılı sonlarından bu yana bir buçuk yılı aşkın süredir bakım ve onarım faaliyetinde olduğu gerekçesiyle hizmet vermiyor.
Sistemin mobil uygulaması bu sebeple çalışmazken, uygulamaya girilmek istenildiğinde "2023 yılı sonu itibarıyla İSBİKE Bisiklet Paylaşım Sistemi kapanacak olup bakım onarım dönemine girecektir.
Sistemin kapalı olacağı günlerde başta bisikletler olmak üzere tüm sistem donanımları elden geçirilerek, bakım onarım ve yazılım güncellemeleri gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz." bilgilendirmesiyle karşılaşılıyor.
İstanbullular da bisikletle ulaşımı teşvik etmek amacıyla başlatılan bu uygulamadan bir buçuk yılı aşkın süredir kiralama yapamıyor.
18 MİLYAR DOLAR TASARRUF SAĞLAR
Ulaştırma Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber'de bisikletin İstanbul için önemini akatarırken konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bizde 40 yılı aşkın süredir bu işlerle ilgileniyoruz, projeler geliştiriyoruz diyen Ilıcalı, "Bu konuda 2 gündür Yeşil Kalkınma Vakfı'nın 'Ulaşım Zirvesi' vardı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katkılarıyla düzenlendi. Burada konuşulan şey, ulaşımda mobil uygulamalar. Yani bisiklet. İstanbul'da yapılan yolculukların yüzde 30'u 5 kilometreden az. Yani bisikletle yapılabilir. Bu oranda bir düşüş İstanbul trafiğindeki sıkışıklığını da azaltır. Enerjide de 18 milyar dolarlık bir tasarruf sağlar." ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL'DA GERÇEK BELEDİYECİLİK TAYYİP BEY'İN BELEDİYECİLİK ZAMANINDA BAŞLADI"
Ilıcalı, devamında şu ifadeleri kullandı:" Yarın okullar açılacak, trafik durma noktasına gelecek. Otobüs tercihli yolların yanına, bisiklet tercihli yollar da yapmamız lazım. İstanbul'da gerçek belediyecilik Tayyip Bey'in belediyecilik zamanında başladı. Şimdi bisikletler alınmış ama bunun için yollarda sürekliliği sağlamak lazım. Bu kadar önemli bir ulaşım aracını alıp bunu çürütürseniz olmaz. İstanbullu nefes alamaz. İstanbul belediyesi kendisi açıkladı, 1 yılda trafikte geçen zaman 105 saat. Geçmiş belediyeler döneminde ne güzel atılımlar yapılmış, gelin bunlara yoğunlaşın diyorum."
