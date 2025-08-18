18 Ağustos 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Terörsüz Türkiye yolunda yoğun hafta: Diyarbakır ve cumartesi anneleri dinlenecek

Terörsüz Türkiye yolunda yoğun hafta: Diyarbakır ve cumartesi anneleri dinlenecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2025 08:47 Güncelleme: 18.08.2025 09:48
ABONE OL
Terörsüz Türkiye yolunda yoğun hafta: Diyarbakır ve cumartesi anneleri dinlenecek

“Terörsüz Türkiye” vizyonu çerçevesinde kritik bir görev üstlenen TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta yoğun bir mesai yürütecek. Komisyon, hafta içinde iki ayrı toplantı gerçekleştirerek şehit yakınları ve gaziler ile birlikte Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri’nin görüş ve taleplerini dinleyecek.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir rol üstlenin TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu yoğun bir hafta bekliyor.

KOMİSYON ŞEHİT AİLELERİNİ DİNLEYECEK

Komisyon dördüncü toplantısını 19 Ağustos Salı Günü gerçekleştirecek. Saat 14.00'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak komisyonunun birinci oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir sunum yapacak.

Terörsüz Türkiye yolunda yoğun hafta: Diyarbakır ve cumartesi anneleri dinlenecek

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI DİNLENECEK

Komisyon toplantısının birinci oturumunda ayrıca; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri dinlenecek.

DİYARBAKIR AİLELERİ

İkinci oturumunda ise PKK tarafından aldatılan veya kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eyleme başlayan ve kamuoyundu "Diyarbakır Anneleri" olarak isimlendiren anneler konuşacak.

Terörsüz Türkiye yolunda yoğun hafta: Diyarbakır ve cumartesi anneleri dinlenecek

ÇARŞAMBA, BARIŞ VE CUMARTESİ ANNELERİ GELECEK

Komisyonun 20 Ağustos Çarşamba Günü yapacağı beşinci toplantıya 27 Mayıs 1995'ten bu yana her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemleri düzenleyen, gözaltında ya da faili meçhul cinayetlerde kaybettikleri yakınlarının faillerini arayan Cumartesi Anneleri katılacak. Birinci oturumda Barış Anneleri de yer alacak.

İkinci oturumda İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri dinlenecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terörsüz Türkiye yolunda yoğun hafta: Diyarbakır ve cumartesi anneleri dinlenecek Terörsüz Türkiye yolunda yoğun hafta: Diyarbakır ve cumartesi anneleri dinlenecek Terörsüz Türkiye yolunda yoğun hafta: Diyarbakır ve cumartesi anneleri dinlenecek

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör