17 Ağustos depreminin 26’ıncı yılı! Gölcük şehitleri anıldı

17 Ağustos 1999'da Türkiye, unutulmaz bir felaketle sarsıldı. Gölcük merkezli depremde 18 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremi yaşayanlar ve yakınlarını kaybeden aileler, her yıl olduğu gibi bu yıl da sessiz bir hüzünle anma programına katılıyor.

A Haber Muhabirleri depremde hayatını kaybedenler için yapılan anma törenlerine katılarak bölgeden son durumu aktardı.

Gölcük'te saat 03.02'de düzenlenen törende Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e mikrofon uzattan Gül, o gece neler yaşandığını sordu. Sezer ise depreme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"1999'da yaşamış olduğumuz deprem anına kadar biz depremin ne kadar yıkıcı olduğunu yalnızca Gölcük olarak değil Türkiye olarak da bilmiyorduk. 99 depremi Türkiye'de bir milat oldu. 6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremle 99'da yaşanan depremi mukayese ettiğimizde, biz sadece vatandaşlarımızın arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduklarını görüyorduk. ama 2023 yılında ise gerek afad gerekse sivil arama kurtarma timleri sayesinde vatandaşlarımızı çok daha organize bir şekilde depreme müdahale ettiklerini gördük."

Ayrıntılar gelecek...