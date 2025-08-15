Özlem Çerçioğlu’na CHP eziyeti! Rant çetesi istifa ettirdi! İşte

RANT TALEPLERİNE KAPILARI KAPATTI

Kulislere göre Çerçioğlu'nun açıklamasında ifade ettiği "yasadışı talepler" istifanın nedeni oldu. Kulislere yansıyan iddiaya göre Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve milletvekili Bülent Tezcan, Çerçioğlu'dan imarla ilgili "rantsal talepleri" yerine getirmesini istedi. Bu taleplere kapıları kapayan Çerçioğlu bu kez 'candaş medya' eliyle karalanmaya çalışıldı. Çerçioğlu'na yakınlığı ile bilinen Nazilli İlçe Başkanı Naim Atmaca'nın genel merkez tarafından görevden alındığı, Çerçioğlu'nun bu adımı durduramadığı, bunun üzerine Atmaca'nın belediyeye bağlı bir şirkete yönetim kurulu üyesi olarak atandığı, böylelikle genel merkez ile Çerçioğlu arasındaki krizin daha da derinleştiği aktarıldı.