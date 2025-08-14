Başkan Erdoğan’dan NATO Genel Sekreteri Rutte ile kritik temas

14 Ağustos 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2025 17:22 Güncelleme: 14.08.2025 18:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna - Rusya savaşı, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İşte İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Genel Sekreter'in talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla başlatılan İstanbul müzakerelerinde ilerleme sağlandığını belirterek bu sürecin insani konularda olumlu gelişmelere de imkan vermesini önemli bulduklarını ifade etti.

Görüşmede NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak Alaska Zirvesi öncesi Ukrayna'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin Alaska'da yapılacak görüşmeyi yakından takip ettiğini belirtti.

