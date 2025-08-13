AK Parti 24 yaşında! Kabine üyelerinden peş peşe tebrik mesajı

13 Ağustos 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr
Giriş: 13.08.2025 22:28 Güncelleme: 13.08.2025 22:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyasetteki 24'üncü yılını kutluyor. Kabine üyeleri ise sosyal medya hesabından peş peşe tebrik mesajı yayınladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Erdemliler Hareketi" tarafından 2001'de kurulan ve bugüne kadar girdiği tüm genel seçimlerde birinci olan AK Parti, siyaset sahnesinde 24 yılı geride bıraktı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" tarafından kurulan AK Parti, Erdoğan'ın, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadesiyle siyaset sahnesinde yerini aldı.

Kuruluş işlemlerinin ardından 16 Ağustos'taki AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında Erdoğan, oy birliğiyle genel başkan seçildi. Böylece AK Parti'nin, 4 başbakan, 2 cumhurbaşkanı çıkarmayı başardığı, seçim zaferleriyle dolu siyaset yolculuğu başladı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

AK Parti, kuruluşundan 15 ay sonra "Tek başına, iş başına" sloganıyla siyasi yasaklı lideri Erdoğan'dan mahrum girdiği 3 Kasım 2002'deki genel seçimden yüzde 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve Abdullah Gül'ün başkanlığında 58. Cumhuriyet Hükümeti kuruldu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

KABİNE ÜYELERİNDEN İSE PEŞ PEŞE TEBRİK MESAJI
Kabine üyeleri, AK Parti 24. yıl dönümü vasıtasıyla peş peşe tebrik mesajı yayınladı.

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE KARARLILIKLA YÜRÜYOR"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'n liderliğinde, 24 yıldır milletimizin gücüyle eser ve hizmet siyasetini sürdüren AK Parti; ortak değerlerimiz ve yeni vizyonuyla Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyor. Partimizin 24. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu yolda emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"TÜRKİYE İDEALİ İÇİN HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise şu ifadelere yer verdi: "Aziz milletimizin teveccühü ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti çağa öncülük eden, büyük ve güçlü Türkiye ideali için hedefine emin adımlarla ilerliyor."

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"NİCE YILLARA AK PARTİ"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "81 İlimiz ile Gönül Gönüle! Nice Yıllara AK Parti" ifadelerine yer verdi.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"YOLUMUZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Başımız dik, alnımız ak yürüdüğümüz #24YılınHikayesi... 24 yılda hayata geçirdiğimiz sayısız hizmete, #AileYılı'nda yenilerini ekleyecek; büyük ve güçlü bir aile olarak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"BİRLİK VE KARDEŞLİĞİN TÜRKİYE'Sİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şu ifadelere yer verdi: Milletimizle gönül gönüle, omuz omuza yürüdüğümüz 24 yıl Cumhurbaşkanımızın güçlü duruşu ve liderliğiyle birlik ve kardeşliğin Türkiye'si için çalışmaya devam ediyoruz.

