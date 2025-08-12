Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'den Ankara'ya ziyaret! Başkan Erdoğan resmi törenle karşılayacak
Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Başkan Erdoğan’ın davetiyle bugün Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığı açıklamasında, Kavelaşvili’nin Türkiye’ye ilk resmi ziyaretinde iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel-küresel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. İşte detaylar...
Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili bugün Türkiye'yi ziyaret edecek ve Başkan Erdoğan'ın konuğu olacak.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 12-13 Ağustos 2025 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.
BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER MASAYA YATIRILACAK
Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'nin Türkiye'ye ilk resmi ziyareti gerçekleştireceği ifade edilen açıklamada, "Stratejik ortağımız Gürcistan'la iş birliğimizin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.
TİCARET HACMİ HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR
Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 6'ıncı Dönem Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefi olan 5 milyar dolara ulaşmak için çalışmaların sürdüğü kaydedilmişti. Ayrıca Türkiye'den 2 bini aşkın firma Gürcistan'da aktif olarak faaliyet yürümeyi sürdürüyor. İki ülke arası ilişkiler kapsamında birçok Türk firması Gürcistan'da yatırımlarını sürdürüyor.
