Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili’den Ankara’ya ziyaret! Başkan Erdoğan resmi törenle karşılayacak

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili bugün Türkiye'yi ziyaret edecek ve Başkan Erdoğan'ın konuğu olacak.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 12-13 Ağustos 2025 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.



BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER MASAYA YATIRILACAK

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'nin Türkiye'ye ilk resmi ziyareti gerçekleştireceği ifade edilen açıklamada, "Stratejik ortağımız Gürcistan'la iş birliğimizin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.