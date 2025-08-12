12 Ağustos 2025, Salı
Bakan Kurum açıkladı: 265 bağımsız bölüm ağır hasarlı

Bakan Kurum açıkladı: 265 bağımsız bölüm ağır hasarlı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 15:36 Güncelleme: 12.08.2025 16:03
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölgeye giden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum Balıkesir'de 152 binada 256 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu açıkladı. Manisa'daki deprem etkisini de değerlendiren Bakan Murat Kurum, '41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik' dedi.

"BALIKESİR'DE 152 BİNA AĞIR HASAR ALDI"

Bakan Kurum, "Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık; manisa'da 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi. Açıklamalarına devam eden Bakan Kurum, "Vatandaşımızdan talep gelse de gelmese de, ihbar gelse de gelmese de; bilhassa Sındırgı'mızdaki tüm binalarımızı tarayacağız. Cuma günü taramalarımızı tamamlamış olacağız" ifadelerini aktardı.

Yeni yapılan TOKİ binaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Murat Kurum, "Bu noktada şunu duyurmak isterim. TOKİ'mizle merkezde halihazırda inşasını yaptığımız 100 evimiz var, bunları da buradaki hak sahibi vatandaşlarımıza sunmak için çalışmamızı başlattık. İnşallah mayıs ayı içinde teslimini yapmış olacağız. 1,5 ay içinde köy konutlarımızın inşası da başlayacak." müjdesini verdi.

