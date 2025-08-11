Yoğun gündemli Kabine toplandı! Masada hangi konular var? Terörsüz Türkiye’den İsrail’in Gazze’yi işgal kararına...

Detayları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu: Yoğun bir gündem olacak bu hafta da. bugün Kabine toplantısı var, Salı günü de Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu Meclis'te toplanacak.

Öncelikle Kabine toplantısının gündeminden bahsedelim. Terörsüz Türkiye süreci kabinenin en önemli maddelerinden biri olacak. Silah bırakma süreci nasıl ilerliyor? Bundan sonra hangi adımlar atılacak? gibi konular konuşulacak. Buna bağlı olarak Suriye'deki gelişmelerde kuşkusuz önemli. Son olarak 7 ağustos günü Hakan Fidan Dışişleri bakanı oradaydı ev Cumhurbaşkanı Şara ile görümüştü. İşte bu konunun da masaya yatırılması bekleniyor Suriye'deki gelişmelere ilişkin. İsrail'in Güvenlik Kabinesi'nin onayladığı Gazze'ye topyekün işgal planı da Kabine gündemin olacak. İsrail'in kararı Türkiye tarafından şiddetli kınanmıştı.