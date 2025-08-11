Yoğun gündemli Kabine toplandı! Masada hangi konular var? Terörsüz Türkiye'den İsrail'in Gazze'yi işgal kararına...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.57'de toplandı .Terörsüz Türkiye'nin yol haritasının çizildiği Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da bu hafta 3. kez bir araya gelecek. Kabine toplantısının en önemli maddelerinden biri Terörsüz Türkiye süreci ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin gelişmeler olacak. Toplantıda İsrail'in Gazze'ye yönelik topyekün işgal kararının da toplantıda ele alınması bekleniyor. Detayları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.
Ankara'da gündem yoğun. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplandı. Terörsüz Türkiye'nin yol haritasının çizildiği Milli Birlik ve Demokrasi Komisyonu da bu hafta 3. kez bir araya gelecek.
KABİNE TOPLANDI
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.57'de başladı.
Önemli başlıklar var Kabine gündeminde. Öncelikli olarak Terörsüz Türkiye süreci kabine toplantısının ana gündem maddesi olacak.Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ele alınacağı Kabine toplantısında Suriye'dkei gelişmelerden, İsrail'in Gazze'yi topyekün işgaline kadar pek çok masaya yatırılacak.
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu: Yoğun bir gündem olacak bu hafta da. bugün Kabine toplantısı var, Salı günü de Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu Meclis'te toplanacak.
Öncelikle Kabine toplantısının gündeminden bahsedelim. Terörsüz Türkiye süreci kabinenin en önemli maddelerinden biri olacak. Silah bırakma süreci nasıl ilerliyor? Bundan sonra hangi adımlar atılacak? gibi konular konuşulacak. Buna bağlı olarak Suriye'deki gelişmelerde kuşkusuz önemli. Son olarak 7 ağustos günü Hakan Fidan Dışişleri bakanı oradaydı ev Cumhurbaşkanı Şara ile görümüştü. İşte bu konunun da masaya yatırılması bekleniyor Suriye'deki gelişmelere ilişkin. İsrail'in Güvenlik Kabinesi'nin onayladığı Gazze'ye topyekün işgal planı da Kabine gündemin olacak. İsrail'in kararı Türkiye tarafından şiddetli kınanmıştı.
Gazze'ye insani yardımların esintisiz ulaştırılması, iki devletli çözüm içim müzakere masasına İsrail'in oturtulması gibi uluslararası alanda da ne yapılacağı, atılacak adımlarda burada konuşulacak.
Salı günü en önemli maddelerinden biri Terörsüz Türkiye kapsamında Meclis'te kurula Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 3. toplantısını yapacak. 2. toplantıda hatırlanacağı gibi Milli Savunma, İçişleri Bakanları ve Mit Başkanını ağırlamıştı komisyon. Onların verdiği bilgililer sorular cevaplar hepsi tutanak altına alındı ancak mühürlenerek kaldırıldı, 10 yıl süreyle de kesinlikle çıkartılmayacak.
3. toplantıda bundan sonra çalışmalara ilişkin kimlerin dinlenebileceğine ilişilin, kimlerim komisyona davet edilebileceğine ilişkin bir görüşme yapılacak. Bir başka konu da İYİ Parti üye vermemişi komisyona. 48 üyeyle toplanıyor ancak 51 olmasını istiyor komisyon üyeleri.Bu neden Meclis Başkanı Kurtulmuş, son olarak Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek kararları kesin mi değil mi onu öğrenecek. Eğer üye vermeyecekse iyi parti bundan sonrası için de bu durumda 3 üye AK Parti, CHP ve Dem arasında paylaştırılacak. İşte onunda gündemi olacak bu 3. toplantıda.
