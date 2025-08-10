Terörsüz Türkiye için tarihi yeni adım! Mahmur ve Sincar hamlesi! Bahçeli tarih verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde başlatılan Terörsüz Türkiye süreciyle, 40 yılı aşkın süredir devam eden terör sorununun sonuna yaklaşılmış durumda. Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının ardından, PKK Süleymaniye’deki silahlarını kazanda yakarak bıraktı ve Terörsüz Türkiye için yeni bir döneme girildi. Öte yandan TBMM’de kurulan Milli Beraberlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına başlarken önümüzdeki dönemde Mahmur Kampı ve Sincar bölgesinin boşaltılması gündeme alınacak. Ayrıca, silah bırakan teröristlere yönelik yasal düzenlemelerin yapılması ve örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin Afrika ya da Avrupa’ya gönderilmesi gibi adımlar da değerlendiriliyor. Öte yandan konuya ilişkin konuşan MHP lideri Bahçeli Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.
Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir aşamaya geçilirken silah bırakma süreci de kesintisiz devam ediyor
ÇOK SAYIDA ADIM GÜNDEMDE
Önümüzdeki dönemde Mahmur Kampı ve Sincar'ın boşaltılması, silah bırakan unsurlara dönük yasal alt yapının hazırlanması, terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin Afrika ya da Avrupa'ya gönderilmesi gibi adımlar da gündemde.
YENİ EVREYE GEÇİLİYOR
Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakmanın başlamasından sonra TBMM'de oluşturulan Milli Beraberlik Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da iş başı yaptı. Komisyonun kuruluşu "yeni evre" olarak tanımlandı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge idealinde son durum ve görünür gelecekte atılması muhtemel adımlar şöyle:
SİLAH BIRAKMA DEVAM EDİYOR: Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden kamuoyunu manipüle etmeye yönelik farklı açıklamalar gelse de silah bırakma kesintisiz devam ediyor. Teröristlerin belirlenen yerlere bıraktığı silahların kayıtları tutuluyor.
SÜREÇ HIZLI: Suriye ve Irak gibi bölge ülkeleri PKK'nın silah bırakmasını desteklediği için sürecin ETA (İspanya), IRA (İrlanda) başta olmak üzere dünyadaki örneklere göre çok daha hızlı ilerleyip tamamlanması öngörülüyor.
MAHMUR VE SİNCAR BOŞALACAK: Önümüzdeki dönemde Mahmur Kampı ve Sincar'a yönelik de gelişmeler olacak ve buralar boşaltılacak. Kamplarda yaşayan aileler ile onların arasına karışan silahlı gruplar ayrıştırılacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan aileler isterlerse ülkeye dönebilecek. Terör örgütünün kontrolündeki diğer kamplar ise sürecin sorunda tamamen boşaltılmış olacak.
ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ İÇİN AFRİKA: Silah bırakan ve suça karışmayan PKK'lılar ile ilgili topluma kazandırma önlemleri devreye girecek. Ancak örgütün lider kadrosundaki 30-40 civarındaki önde gelen isim ile Kandil'de bulunan farklı kademedeki 300 civarındaki sözde yöneticinin Türkiye'ye dönmesine izin verilmeyecek. Bu kişiler bir süre bölgede (Irak-Suriye) kalacak ama buralarda kalıcı olarak bulunmaları söz konusu olmayacak. Örgütün kilit yöneticileri silahları bırakma sürecinde Irak'ta kaldıktan sonra, nihai aşamada her birine Avrupa ülkelerine veya Türkiye'nin iyi ilişkisi olan bazı Afrika ülkelerine gitmeleri önerilecek.
SDG'DEKİ 4-5 BİN YPG'Lİ: Bilhassa İsrail'in etkisiyle örgütün Suriye ayağı henüz verdiği sözleri yerine getirmiş ve Suriye ordusuna katılmış değil. Devletin zirvesinde 'SDG'nin yaklaşık 60 bin kişilik silahlı grubunun ezici çoğunluğunu Arap aşiretleri ile yer yer Hıristiyan azınlıkların oluşturduğu, SDG bünyesindeki 4-5 bin kişilik silahlı YPG'li grubun ise Suriye ordusuna katılmaktan başka çaresi bulunmadığı değerlendirmesini yapılıyor. ABD yönetimi ise bu noktada Türkiye'nin tutumunu destekliyor. YPG'nin daha çok Haseke ve Kamışlı gibi birkaç merkezde, ABD askeri üs bölgeleri çevresinde etkin olduğuna dikkati çekiliyor. ABD'nin desteğini çekmesi ve bölgedeki askeri üslerini tasfiye etmeye başlamasıyla birlikte YPG'nin, oyalama taktiğinin sonuçsuz kalacağı vurgulanıyor.
MECLİS ÇALIŞMALARI: Meclis'te hazırlanacak çerçeve yasa taslağının, silahtan arındırılmış grupların topluma kazandırılması ve rehabilitasyon hükümlerini içermesi bekleniyor. Böylece örgütün silahsızlandırma aşaması ile eş zamanlı olarak süreç de devam edecek. Yasal düzenleme sonrasında suça bulaşmayanların Türkiye'ye dönme aşaması başlayacak.
2 BİN 400 TERÖRİST: Yasal düzenlemeler çıkana kadar silah bırakan PKK'lılar Irak'ta bekleyecek. Şu anda Türkiye içinde 100-200, Irak'ta ise 2 bin 200 civarında terörist bulunduğu tahmin ediliyor.
CEZAEVLERİNDEKİ 5 BİN KİŞİ: Cezaevlerinde bunan PKK'lı sayısı ise yaklaşık 5 bin kişi. Bunlardan 100 kadarı hasta ya da yaşlı. Cezaevinde şartlı salıverme süresi gelmiş ancak komisyon tarafından 'bunlar PKK'lı kalsın' dendiği için çıkamayanlar var. Yasa ile birlikte bu durumda olanların tahliyesi de netleşecek.
"YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK"
Öte yandan tv100'e özel açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekledigğni söyledi.
