Sahte e-imza ve diploma çetesi operasyonu ile ilgili yalan ve gerçekler! Muhalif medyanın o iddiaları tek tek çürütüldü
‘Sahte e-imza ve diploma’ skandalında çeşitli alanlarda sahte belgeler oluşturarak dijital kamu altyapısını hedef alan çeteyi devlet hızlı refleks ile müdahale ederek çökertti. Kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çeteye e-imza ve diploma soruşturmasında 199 şüpheli hakkında kamu davası açılırken 37 kişi ise tutuklandı, toplam 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran sahte e-imza ve diploma soruşturmasına dair sosyal medyada ve haber sitelerinde dolaşıma sokulan bazı iddialar 11 maddede yalan ve gerçekler olarak çürütüldü. Ayrıca muhalif medyanın 'akademisyen atamaları' ve 'puan değişikliği' gibi asılsız iddiaları da gözler önüne serildi. İşte sahte E-imza ve diploma çetesi operasyonu ile o yalan ve gerçekler...
Sahte e-imza ile çeşitli alanlarda sahte belgeler oluşturarak dijital kamu altyapısını hedef alan çete, devletin hızlı refleksi, koordinesi ve müdahalesi ile çökertildi.
ÇETE ÇÖKERTİLDİ 37 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen sahte e-imza ve diploma soruşturmasında 199 şüpheli hakkında kamu davası açılırken 37 kişi ise tutuklandı, toplam 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
SAHTE E-İMZA VE DİPLOMA ÇETESİ OPERASYONU İLE İLGİLİ YALAN VE GERÇEKLER
Kamuoyunda geniş yankı uyandıran sahte e-imza ve diploma soruşturmasına dair sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde dolaşıma sokulan bazı iddialar 11 maddede yalan ve gerçekler olarak çürütüldü. Operasyon sonrası yayılan "akademisyen atamaları" ve "puan değişikliği" gibi iddiaların asılsız olduğu açıklandı.
1. "ÖSYM'NİN SİSTEMİNE GİRİLEREK ADAYLARIN PUANLARI DEĞİŞTİRİLDİ" YALANI
YALAN: Uyuşturucu ve cinayetten tutuklu Gökalp İçer'in finanse ettiği Murat Ağırel, "şüphelilerin ÖSYM sistemine girerek üniversite sınavı puanlarını yükselttiğini ve iddianamede bu bilginin yer aldığını" söyledi. (4 Ağustos 2025)
Yalanı yayanlar: T24, Muharrem İnce ve Öztürk Yılmaz
GERÇEK: İddianamede ÖSYM ifadesi yalnızca 2 yerde geçiyor. Birinde mezuniyet sorgulamak için kullanılan teknik bir koddan bahsediliyor. İkincisinde ise bir şüphelinin ÖSYM tarafından yapılan sınavla Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yerleştiği ve daha sonra çete tarafından üniversitedeki notlarının yükseltilerek yatay geçiş başvurusu yaptığı belirtiliyor.
Ağırel, üniversitede alınan notların manipüle edilmesini, üniversite giriş puanlarıyla karıştırarak, sanki ÖSYM sistemine müdahale edilmiş gibi lanse ederek kasıtlı bir yalan söylüyor. ÖSYM sistemleri, dış erişime açık olmayan, kapalı devre bir altyapıyla çalışmakta; tüm kullanıcı işlemleri anlık olarak izlenmekte ve detaylı şekilde kayıt altına alınmaktadır. Bu nedenle, ÖSYM'ye ait sınav sonuçları, yerleştirme verileri ve aday puanlarına dışarıdan müdahale edilmesi teknik olarak mümkün değildir.
2. "400 AKADEMİSYEN USULSÜZ ŞEKİLDE ATANDI" YALANI
YALAN: Başta Murat Ağırel ve CHP'li Ali Mahir Başarır olmak üzere çeşitli muhalifler ve sosyal medya hesapları, 400 kişinin sahte diplomalarla akademisyen yapıldığı ve bu kişilerin doçentlik, profesörlük gibi kadrolara usulsüz biçimde atandığını ileri sürdü. (3 Ağustos 2025)
Yalanı yayanlar: akademisyen Behçet Yalın Özkara, CHP Milletvekili Barış Bektaş, Av. Cemil Çiçek, Sabahat Akkiraz, RusenPress ve Yavuz Oğhan
GERÇEK: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 220 kişi arasında hiç akademisyen yok.
Aynı şekilde, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan herhangi bir öğretmen de şüpheliler arasında yer almıyor.
3. "YÜZLERCE SAHTE DİPLOMA ÜRETİLDİ" YALANI
YALAN: Emrullah Erdinç gibi birçok muhalif gazeteci ve siyasetçi, yüzlerce sahte diploma üretildiğini iddia etti. (1 Ağustos 2025)
Yalanı yayanlar: İbrahim Kiras, Darkweb Haber
GERÇEK: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 57 sahte diploma üretildiği tespit edildi.
4. "BİR TORBACI, SAHTE İMZA İLE SİSTEME GİREREK NARKOTİK BAŞKOMİSERİ OLDU" YALANI
Yalan: Muhalif gazeteci Timur Soykan, sahte imza ile sisteme girilerek bir uyuşturucu torbacısının narkotik başkomiseri yapıldığını iddia etti. (4 Ağustos 2025)
Yalanı yayanlar: Muharrem İnce, Sözcü, Türkiye Gerçekleri (Mustafa Selanik)
GERÇEK: Sahtecilik çetesinin yöneticilerinden Mıhyeddin Yakışır, hedef olarak seçtiği devlet görevlilerinin kimlik ve e-imza dosyalarına kendi fotoğrafını yükledi.
Yani sanık, e-imza ile giriş yapılıp komiser ya da daire başkanı yapılmadı, sadece sahte e-imzalarını oluşturdukları kimliklere kendi fotoğrafını koydu.
Timur Soykan'ın söylediği gibi Mıhyeddin Yakışır'ın sahte e-imza ile başkomiser yapılması söz konusu değil.
5. "YAZILI EHLİYET SINAVI SONUÇLARI DEĞİŞTİRİLEREK EHLİYET VERİLDİ" YALANI
Yalan: Uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayetten tutuklu Gökalp İçer'in finanse ettiği Murat Ağırel, "Ali diye biri var. Yazılı ehliyet sınavında 8 almış, 70 yapmışlar." diyerek sonuçların değiştirilmek suretiyle ehliyet verildiğini iddia etti. (04.08.2025)
Yalanı yayanlar: Timur Soykan, Kendine Muhabir, @haber
GERÇEK: MEB Daire Başkanının e-imzası ehliyet sınav sonuçlarını değiştirmek amacıyla çete tarafından kopyalandı. Fakat Daire Başkanının durumu fark etmesiyle yapılan tüm işlemler iptal edildi. Sonrasında savcılığa başvuru yapıldı, değiştirilen sonuçlarla ehliyet verilmesi engellendi.
6. "SAHTE DİPLOMALAR ATAMA VE NOTER İŞLEMLERİNDE KULLANILDI" YALANI
YALAN: E‑devlet üzerinden görünür şekilde sahte diplomalar sisteme yüklendi ve bu belgeler atama ve noter işlemlerinde kullanıldı.
Yalanı yayanlar: Halk TV, Etkili Haber
GERÇEK: Soruşturma kapsamında bazı sahte belgelerin dijital ortama yüklendiği tespit edildi. Fakat bu belgeler, hiçbir kamu işlemi ya da resmi süreçte kullanılmadan fark edilip sistemden çıkarıldı.
Bu belgeler; noter işlemleri, kamu görevi atamaları veya diploma teyit süreçlerinde kullanılmadı.
7. "DEVLET KURUMLARI SÜRECE GEÇ VE YETERSİZ MÜDAHALE ETTİ" YALANI
YALAN: CHP'li Ali Mahir Başarır, sahte diploma çetesine karşı devletin geç ve yetersiz müdahale ettiği iftirasını attı. (3 Ağustos 2025)
Yalanı yayanlar: Ali Babacan, Turhan Çömez
GERÇEK: Sahtecilik girişimlerine ilişkin ilk şüpheli girişim Ağustos 2024'te tespit edildi ve çetenin çökertilmesi için takibat başladı.
İlk operasyon dalgası Ocak 2025, ikinci dalga ise Mayıs 2025'te gerçekleştirildi. İki aşamalı operasyon sonucunda toplam 220 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 199 kişi hakkında kamu davası açıldı, 37 kişi tutuklandı ve 150 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 4 bakanlığın koordinasyonuyla çete çökertildi.
8. NOT ORTALAMASI YÜKSELTME VE TRANSKRİPTLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER FARK EDİLMEDİ" YALANI
YALAN: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, mecliste verdiği sonu önergesinde sahte diploma çetesi şüphelilerin not ortalaması yükseltme ve transkriptlerde değişiklik gibi işlemler yaptığını ve bunların devlet kurumları tarafından fark edilmediğini iddia etti.
GERÇEK: Sınırlı sayıda not yükseltme ve transkript değişikliği girişimi tespit edildi ve bu girişimlerin hepsi fark edilerek gerekli işlemler derhal yapıldı.
Çeteye yönelik ilk operasyon dalgası Ocak 2025, ikinci dalga ise Mayıs 2025'te gerçekleştirildi. Toplam 220 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 199 kişi hakkında kamu davası açıldı, 37 kişi tutuklandı ve 150 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
9."ZİYA KADİROĞLU, EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇLARINDAN KAYDI OLMASINA RAĞMEN KAMU SİSTEMLERİNE SAHTE DİPLOMALARI KAYDETTİ" YALANI
YALAN: Çete lideri Ziya Kadiroğlu, evrakta sahtecilik suçlarından kaydı olmasına rağmen kamu sistemlerine sahte diplomaları kaydedebildi.
GERÇEK: Çete lideri Ziya Kadiroğlu, kamu sistemlerine doğrudan kendisi erişerek sahte diploma kaydı yapmadı.
Söz konusu illegal işlemler, sahte e-imza üretimi yoluyla üçüncü kişiler adına sistemlere erişim sağlanarak gerçekleştirildi.
10. "SİSTEME SIZILARAK AKADEMİK DERECELER OLUŞTURULDU" YALANI
YALAN: Sahte diploma sahibi Volkan Uçak'ın çete ile doçentlik pazarlığı yapmasından yola çıkılarak "sahte diplomalarla birlikte sahte akademik derecelerin de oluşturulduğu" iddia edildi. (6 Ağustos 2025)
Yalanı yayanlar: Tamgatürk, BirGün TV
GERÇEK: Kamu kurumları, dijital sistemlerine yönelik illegal girişimleri tespit ettikten sonra bu müdahalenin sınırlı olduğu ve resmî işlemlerde kullanılmadığı anlaşıldı.
Bu doğrultuda çete tarafından akademik derece oluşturulması da söz konusu değildir.
11. "ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN YARDIMCISI FATİH SAYAN İNTERNET SİTESİNDEKİ CV'SİNDEN 4 LİSANS BİLGİSİNİ SİLDİ" YALANI
Yalan: T24, Halk TV, Birgün gibi birçok muhalif medya organı tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan'ın kişisel internet sitesindeki "CV'sinden 4 lisans bilgisini sildiği" iftirası atıldı.
Yalanı yayanlar: T24, Raporxyz, Turhan Çömez, Bircan Yıldırım, Kendine Muhabir
GERÇEK: Fatih Sayan'ın kişisel internet sitesinde özgeçmiş bilgilerinin bulunduğu sayfada en son güncelleme Mart 2025'te yapılmış.
O günden bu yana herhangi bir güncelleme yapılmamış. 2024 yılına ait güncelleme ile son güncelleme arasında da bir fark yok.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait web sitesinde de Sayan'ın özgeçmişine dair herhangi bir güncelleme gerçekleşmemiş.
