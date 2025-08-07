Sahte e-imza ve diploma çetesi operasyonu ile ilgili yalan ve gerçekler! Muhalif medyanın o iddiaları tek tek çürütüldü

Sahte e-imza ile çeşitli alanlarda sahte belgeler oluşturarak dijital kamu altyapısını hedef alan çete, devletin hızlı refleksi, koordinesi ve müdahalesi ile çökertildi.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

ÇETE ÇÖKERTİLDİ 37 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen sahte e-imza ve diploma soruşturmasında 199 şüpheli hakkında kamu davası açılırken 37 kişi ise tutuklandı, toplam 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

SAHTE E-İMZA VE DİPLOMA ÇETESİ OPERASYONU İLE İLGİLİ YALAN VE GERÇEKLER

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran sahte e-imza ve diploma soruşturmasına dair sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde dolaşıma sokulan bazı iddialar 11 maddede yalan ve gerçekler olarak çürütüldü. Operasyon sonrası yayılan "akademisyen atamaları" ve "puan değişikliği" gibi iddiaların asılsız olduğu açıklandı.

1. "ÖSYM'NİN SİSTEMİNE GİRİLEREK ADAYLARIN PUANLARI DEĞİŞTİRİLDİ" YALANI

YALAN: Uyuşturucu ve cinayetten tutuklu Gökalp İçer'in finanse ettiği Murat Ağırel, "şüphelilerin ÖSYM sistemine girerek üniversite sınavı puanlarını yükselttiğini ve iddianamede bu bilginin yer aldığını" söyledi. (4 Ağustos 2025)

Yalanı yayanlar: T24, Muharrem İnce ve Öztürk Yılmaz