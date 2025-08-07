Bakan Fidan Suriye’ye gidiyor! Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye'ye gidecek. Bakan Fidan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşme yapacağı belirtildi.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı. Savaş, "Suriye'de önemli bir görüşme olacak bugün. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye gidecek ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla bir görüşme gerçekleştirecek. son 8 ayda bir diplomasi trafiği sürdürülüyordu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 22 Aralık 2024 tarihinde ilk olarak Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş ve bu da aslında ilk ziyaret olmuştu Türkiye'den Suriye'ye yönelik. Bu gerçekleştirilen ziyaretlerde hem Türkiye'den Suriye'yi, hem de Suriye'den Türkiye'ye gelen bu diplomasi trafiğinde de özellikle Suriye'deki güvenlik durumuna odaklanılmış bu görüşmelerde ve özellikle de ülkede istikrarın tam olarak, tam olarak da tesisi için atılması gereken adımlar ele alınmıştı ve yine bu görüşmelerde özellikle siyasi, ekonomik ve yine insani meselelerde değerlendirilmişti. Türkiye ve Suriye arasında özellikle ikili işbirliğinin kurumsal hale getirilmesi imkanları da bunların üzerinde durulmuş ve yine Türkiye'nin Suriye'yi her alanda da destek sağlamaya hazır olduğu da yine yinelenmişti bu yapılan görüşmelerde.

Son 8 ayda özellikle Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemenin bir muhasebesinin yapılması bu yapılan görüşmede ve yine ikili işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hususunda bir görüşme gerçekleştirilmesi bu yapılan ikili görüşmede ele alınan konular arasında alınması bekleniyor. Yine Suriye'nin özellikle yeniden imarına ve ülkenin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların eş güdümlü bir şekilde önemli bir boyutunun teşkil edeceği ve yeniden ihya çalışmalarının da, yeniden imarına yönelik de bu Suriye'de yeniden hayatın devamına yönelik, ülkenin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik konuların da yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara arasında gerçekleştirilen görüşmede ele alınması bekleniyor." ifadelerini kullandı.