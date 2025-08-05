İstanbul’u İzmir’e çevirecekler! CHP’li İBB su için hiç yatırım yapmadı

Türkiye'de İzmir başta olmak üzere Tekirdağ, Aydın gibi büyük şehirler başta olmak üzere birçok önemli ilçe yaz döneminde su sıkıntısı yaşıyor.

Turizm için kritik öneme sahip tatil beldeleri başta olmak üzere, yerel yönetimlerin beceriksiz tutumları Türkiye'yi "susuz yaz"la karşı karşıya bırakıyor.