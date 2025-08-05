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İstanbul’u İzmir’e çevirecekler! CHP’li İBB su için hiç yatırım yapmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.08.2025 07:00 Güncelleme: 05.08.2025 08:56
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İstanbul’u İzmir’e çevirecekler! CHP’li İBB su için hiç yatırım yapmadı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte İzmir, Tekirdağ ve Aydın gibi birçok büyükşehir ve önemli ilçede su sıkıntısı yaşanıyor. İstanbul’da ise 1994 yılında göreve gelen dönemin İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melen başta olmak üzere birçok büyük projeyi hayata geçirerek kentin su sorununu çözmüştü. Ancak CHP'li İBB yönetimi son 6 yılda tek bir proje üretmedi, yapılan eserleri liyakatsiz ellere teslim etti ve İstanbul'un su sorunu yeniden gündeme geldi.

Türkiye'de İzmir başta olmak üzere Tekirdağ, Aydın gibi büyük şehirler başta olmak üzere birçok önemli ilçe yaz döneminde su sıkıntısı yaşıyor.

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Turizm için kritik öneme sahip tatil beldeleri başta olmak üzere, yerel yönetimlerin beceriksiz tutumları Türkiye'yi "susuz yaz"la karşı karşıya bırakıyor.

İstanbul’u İzmir’e çevirecekler! CHP’li İBB su için hiç yatırım yapmadı

Patlak veren su krizinde İzmir'de 6'şar saatlik su kesintisi başlıyor, Tekirdağ'da ise vatandaşlar 1990'ların başında İstanbul'da olduğu gibi ellerinde su bidonlarıyla kuyruk oluşturuyor.

İstanbul’u İzmir’e çevirecekler! CHP’li İBB su için hiç yatırım yapmadı

Sabah'ın haberine göre İstanbul'da ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği Melen başta olmak üzere büyük projeler sayesinde şimdilik su sıkıntısı çekilmiyor. Ancak 6 yılda su ihtiyacını karşılamak için tek bir çivi dahi çakılmaması İstanbul'un 1994 öncesinde olduğu gibi "Kerbela"ya dönebileceği korkusunu yaşatıyor.

İstanbul’u İzmir’e çevirecekler! CHP’li İBB su için hiç yatırım yapmadı

"Suyun profesörü" olarak bilinen dönemin İSKİ Genel Müdürü ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'de su sıkıntısının yaşanmasında iklim değişikliği kadar yerel yönetimlerin beceriksizliğinin de kritik önemde olduğunu söyledi.

İstanbul’u İzmir’e çevirecekler! CHP’li İBB su için hiç yatırım yapmadı

CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için oluşturduğu internet sitesinde "Melen" projesinden bahsedildiğine dikkat çeken Eroğlu, "Biz Melen'i hayata geçireli yıllar oldu. İstanbul bugün su sıkıntısı çekmiyorsa,Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde başta Melen olmak üzere yapılan yatırımların sayesindedir." ifadelerini kullandı.

İstanbul’u İzmir’e çevirecekler! CHP’li İBB su için hiç yatırım yapmadı

ERDOĞAN'IN YATIRIMLARI SAYESİNDE MUSLUKTAN SU AKIYOR

İstanbul'un susuz kalmamasını sağlayan en büyük yatırımın "Büyük Melen Projesi" olduğunu vurgulayan Eroğlu "Melen'den İstanbul'a ilk su 20 Ekim 2007'de akmaya başladı. O günden bu yana, şehrin su ihtiyacının büyük kısmı bu hattan karşılanıyor. Sayın Erdoğan'ın İstanbul için yaptığı barajlar, isale hatları, terfi merkezleri ve içme suyu ileri arıtma tesis yatırımları sayesinde İstanbul'da sular akmaktadır. Son 6 yılda İstanbul'a tek bir damla yeni su kaynağı eklenmedi. Yine de Melen ve Yeşilçay sayesinde musluklardan su akıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul’u İzmir’e çevirecekler! CHP’li İBB su için hiç yatırım yapmadı

ÖNLEM ALINMAZSA KERBELA'YA DÖNER

İstanbul'da gerekli yatırımların yapılmaması halinde 1994 öncesinde olduğu gibi "Kerbela" dönemine dönülmesinin kaçınılmaz olacağına dikkat çeken eski Bakan Eroğlu, "İzmir'de de yanlış üzerine yanlış yapıldı. İzmir'de yaptıklarımızın üzerine bir taş bile koyamadılar. Yaptık bari işletin. Eğer biz İzmir'de olsaydık, bugün yaşanan su sıkıntısı olmazdı." dedi.

İstanbul’u İzmir’e çevirecekler! CHP’li İBB su için hiç yatırım yapmadı

HAZIR PROJELERİN GÖLGESİNDE YATTILAR!

İstanbul başta olmak üzere su sıkıntısı yaşanan yerlerde CHP'li yerel yönetimlerin işi "yüzlerine gözlerine" bulaştırdıklarını savunan Eroğlu, "Hazır projelerin gölgesinde, yeni bir damla su getiremeyenlerin Melen'i diline dolaması ise abesle iştigaldir. Politika yapmaktan iş yapamıyorlar. Büyük Melen suyu Boğaz'ı tünelle geçerek Kağıthane'ye ulaşıyor. İstanbul Boğazı'nın altında günde 3 milyon metreküp suyu ileten dev tünelden ilk geçen başbakanlığı döneminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu." dedi.

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