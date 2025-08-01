İsrail’den BAE’deki diplomatlar ve ailelerine tahliye kararı

İsrail Ulusal Güvenlik BAE'ye seyahat uyarısında bulundu. İsrail'in saldırı hedefinde olduğu öne sürüldü. İsrail basınında yer alan habere göre İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiliği'nde görevli diplomatik personeline ve ailelerine tahliye kararı aldığı belirtildi.

"TAHLİYE KARARI SIRA DIŞI"

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın tahliye kararının sıra dışı olduğu belirtilen haberde, bu adımın yüksek düzeyde bir uyarıya işaret ettiği vurgulandı.

Ulusal Güvenlik Konseyi, seyahat uyarısında BAE'deki İsrail hedeflerine yönelik saldırı endişesini ileri sürerek "Ülkeye gereksiz seyahatlerden kaçınılması ve seyahat etmeyi düşünenlerin tekrar gözden geçirmesi şiddetle tavsiye edilmektedir." ifadesine yer verdi.

BAE'ye üçüncü derece seyahat uyarısının hala geçerli olduğu kaydedildi.