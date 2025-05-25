İstanbul’da sürpriz zirve! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe'deki ofisinde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerinin çeşitli veçheleriyle değerlendirilmesi, iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla geçen şubat ayında İslamabad'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçlerinin gözden geçirilmesi ve ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ile uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.

İŞ BİRLİĞİ SÜREÇLERİ ELE DEĞERLENDİRECEK

İkili görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Özellikle, Şubat ayında Başkan Erdoğan'ın İslamabad'a gerçekleştirdiği ziyarette düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından iki ülke arasındaki iş birliği süreçleri değerlendirilecek.