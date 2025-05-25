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İstanbul'da sürpriz zirve! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.05.2025 11:54 Güncelleme: 25.05.2025 18:21
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İstanbul’da sürpriz zirve! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi. Görüşmede, Şubat ayındaki İslamabad temaslarının ardından iki ülke arasındaki iş birliği adımları gözden geçirilecek. Öte yandan ekonomi, savunma ve ticaretin yanı sıra, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler de masada yer alması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe'deki ofisinde kabul etti.

İSTANBUL'DA SÜRPRİZ ZİRVE

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerinin çeşitli veçheleriyle değerlendirilmesi, iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla geçen şubat ayında İslamabad'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçlerinin gözden geçirilmesi ve ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ile uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.

İŞ BİRLİĞİ SÜREÇLERİ ELE DEĞERLENDİRECEK

İkili görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Özellikle, Şubat ayında Başkan Erdoğan'ın İslamabad'a gerçekleştirdiği ziyarette düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından iki ülke arasındaki iş birliği süreçleri değerlendirilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)

TERÖRLE MÜCADELEDEN ULUSLARARASI KONULARA...

Ziyaret kapsamında, ekonomi, savunma, ticaret ve kültürel alanlardaki ortak çalışmaların yanı sıra, terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve uluslararası konular da gündemde olacak. Liderlerin görüşmesinin, iki ülke ilişkilerini daha da derinleştirmesi bekleniyor.

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İstanbul’da sürpriz zirve! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti İstanbul’da sürpriz zirve! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti İstanbul’da sürpriz zirve! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti
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