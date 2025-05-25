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Dolmabahçe'de kritik zirve! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.05.2025 11:54 Güncelleme: 25.05.2025 19:49
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Dolmabahçe’de kritik zirve! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan görüşmede Türkiye ile Pakistan ilişkilerini ilerletmek, 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, iki ülke arasında enerji, ulaştırma, savunma, başta olmak üzere her alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstereceklerini, terörle mücadele alanında eğitim, istihbarat paylaşımı ve teknolojik destek konularında Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmayı artırmanın iki ülkenin de menfaatine olduğunu belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe'deki ofisinde kabul etti.

İSTANBUL'DA SÜRPRİZ ZİRVE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in havalimanında resmi törenle karşıladığı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye ile Pakistan ilişkilerini ilerletmek, 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

İKİ ÜLKE ARASINDA DAYANIŞMA MESAJI

Başkan Erdoğan, iki ülke arasında enerji, ulaştırma, savunma, başta olmak üzere her alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstereceklerini, terörle mücadele alanında eğitim, istihbarat paylaşımı ve teknolojik destek konularında Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmayı artırmanın iki ülkenin de menfaatine olduğunu, İstanbul - Tahran - İslamabad tren hattının verimli hale getirilmesi gerektiğini, eğitim alanında atılacak somut adımların ilişkilere katkı sağlayacağını belirtti.

Erdoğan, Pakistan'ın Filistin konusundaki ilkeli duruşunu takdirle takip ettiğini, Türkiye'nin bir an önce Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti.

Fotoğraf- AAFotoğraf- AA

İŞ BİRLİĞİ SÜREÇLERİ ELE DEĞERLENDİRECEK

İkili görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Özellikle, Şubat ayında Başkan Erdoğan'ın İslamabad'a gerçekleştirdiği ziyarette düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından iki ülke arasındaki iş birliği süreçleri değerlendirilecek.

Fotoğraf- AAFotoğraf- AA

TERÖRLE MÜCADELEDEN ULUSLARARASI KONULARA...

Ziyaret kapsamında, ekonomi, savunma, ticaret ve kültürel alanlardaki ortak çalışmaların yanı sıra, terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve uluslararası konular da gündemde olacak. Liderlerin görüşmesinin, iki ülke ilişkilerini daha da derinleştirmesi bekleniyor.

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Dolmabahçe’de kritik zirve! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti Dolmabahçe’de kritik zirve! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti Dolmabahçe’de kritik zirve! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti
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