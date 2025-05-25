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Başkan Erdoğan'dan Her Mahallesiyle İstanbul Programı'nda önemli açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.05.2025 15:01 Güncelleme: 25.05.2025 15:14
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Başkan Erdoğan’dan Her Mahallesiyle İstanbul Programı’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Her Mahallesiyle İstanbul Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan milletin emrinde olduklarını söylerken 'İstanbul aşkımız ve tutkumuzu hep ortaya koyuyoruz.' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Her Mahallesiyle İstanbul Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren vefayı önceledik.

Ülke için ter dökmeyi sürdüreceğiz.

İstanbul aşkımız ve tutkumuzu hep ortaya koyuyoruz.

Millete hizmet yolunda durmadık.

Ayrıntılar geliyor...

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Başkan Erdoğan’dan Her Mahallesiyle İstanbul Programı’nda önemli açıklamalar Başkan Erdoğan’dan Her Mahallesiyle İstanbul Programı’nda önemli açıklamalar Başkan Erdoğan’dan Her Mahallesiyle İstanbul Programı’nda önemli açıklamalar
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