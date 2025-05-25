Başkan Erdoğan'dan Her Mahallesiyle İstanbul Programı'nda önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Her Mahallesiyle İstanbul Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan milletin emrinde olduklarını söylerken 'İstanbul aşkımız ve tutkumuzu hep ortaya koyuyoruz.' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Her Mahallesiyle İstanbul Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren vefayı önceledik.
Ülke için ter dökmeyi sürdüreceğiz.
İstanbul aşkımız ve tutkumuzu hep ortaya koyuyoruz.
Millete hizmet yolunda durmadık.
Ayrıntılar geliyor...