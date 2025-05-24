Yapay zeka ile Üstad'la birebir sohbet! Başkan Erdoğan "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini gezdi

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Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Bugün Bir Şiir Bir Hayat: Canım İstanbul Sergisi'nin açılışındaydık… Yapay zekâ ve ses klonlama gibi dijital yeniliklerin kullanıldığı sergide bir yandan Üstat Necip Fazıl'ın mısraları eşliğinde tarihî İstanbul manzaralarını seyrettik diğer yandan maziye yakinen şahitlik ettik. İstanbul'u farklı yönleriyle anlatan her çalışmayı takdirle karşılıyorum. Canım İstanbul Sergisi'ni gerek teknik imkânları gerekse muhtevası bakımından son derece başarılı buluyorum. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlarımız hem rahmetli Necip Fazıl'ın hem de merhum Mehmet Kısakürek'in hatıralarını ileri teknolojinin sunduğu imkânlarla kendi seslerinden dinleyebilecek. Üstat'a yöneltilen sorular yine Üstat'ın kendi sesiyle, o kendine has üslubuyla cevaplanacak. "Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar, onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar" mısralarını İstanbul'a, zihnimize, kalbimize nakşeden Üstat'ın ve kıymetli oğullarının ruhu inşallah bu sergiyle bir kez daha şadkâm olacak." ifadelerine yer verdi.