Yola çıkacaklar dikkat! Duraklarda halk otobüsü yok | İstanbul’da ulaşım krizi

Kadıköy'deki otobüs peronları (A Haber ekran görüntüsü)

Akyürek, "İstanbul'un en yoğun ulaşım noktalarından bir tanesi Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de an itibariyle Özel Halk Otobüsü bulunmuyor ve dakikalardır da gelmiyor. İşlerine gitmek üzere vatandaşlar otobüsleri kullanacak ancak duraklarda dakikalardır bekleyen vatandaşlar var. Özel Halk Otobüsleri çalışmadığı için nadir otobüsler geliyor. O gelen otobüsler de Özel Halk Otobüsü değil. Bu kapsamda bugün bir kriz yaşanacak mı? Nasıl manzaralar ortaya çıkacak? Bunlar oldukça merak konusu." dedi.