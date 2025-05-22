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Yola çıkacaklar dikkat! Duraklarda halk otobüsü yok | İstanbul'da ulaşım krizi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.05.2025 06:57
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Yola çıkacaklar dikkat! Duraklarda halk otobüsü yok | İstanbul’da ulaşım krizi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamu iştiraki İETT'ye bağlı sefer yapan Özel Halk Otobüs sahipleri bugün kontak kapatma kararı aldı. Daha önce 4 kez alacaklarını tahsil etmek ve seslerini duyurabilmek için İBB Başkanlık binasının bulundu ana hizmet yerleşkesinin önünde protesto düzenleyen esnaf, İBB yönetiminin verdiği sözleri tutmadığını belirterek kontak kapatma kararı almıştı. A Haber muhabiri Esra Akyürek Kadıköy'den ile A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ise Mecidiyeköy'den detayları aktardı.

Hemen her gün yanma, kaza ve arızalanma haberleriyle gündemden düşmeyen İETT'ye bağlı yapan toplu ulaşım sisteminin bel kemiği olan otobüslerin sahipleri 24 Nisan için aldıkları kontak kapatma kararından 23 Nisan'da İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem sonrasında vazgeçmişti.

İSTANBUL'DA ULAŞIM KRİZİ KAPIDA

Yapılan görüşmelerde ödemelerinin gerçekleşeceği sözünü alan otobüs esnafı yapılması gereken ödemelerin gerçekleşmemesi nedeniyle bugün itibarıyla 3 bin 41 araçlık Özel Halk Otobüslerinin sefere çıkmayacağı açıklandı.

Kadıköy'deki otobüs peronları (A Haber ekran görüntüsü)Kadıköy'deki otobüs peronları (A Haber ekran görüntüsü)

ULAŞIM KRİZİ KAPIDA

A Haber muhabiri Esra Akyürek, Kadıköy'de yaşanan son durumu aktardı.

Kadıköy'deki otobüs peronları (A Haber ekran görüntüsü)Kadıköy'deki otobüs peronları (A Haber ekran görüntüsü)

Akyürek, "İstanbul'un en yoğun ulaşım noktalarından bir tanesi Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de an itibariyle Özel Halk Otobüsü bulunmuyor ve dakikalardır da gelmiyor. İşlerine gitmek üzere vatandaşlar otobüsleri kullanacak ancak duraklarda dakikalardır bekleyen vatandaşlar var. Özel Halk Otobüsleri çalışmadığı için nadir otobüsler geliyor. O gelen otobüsler de Özel Halk Otobüsü değil. Bu kapsamda bugün bir kriz yaşanacak mı? Nasıl manzaralar ortaya çıkacak? Bunlar oldukça merak konusu." dedi.

Şişli'deki otobüs peronları (A Haber ekran görüntüsü)Şişli'deki otobüs peronları (A Haber ekran görüntüsü)

DURAKLARDA OTOBÜS YOK

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, İstanbul'un en yoğun bölgelerinden biri olan Mecidiyeköy'deki son detayları aktardı.

Şişli'deki otobüs peronları (A Haber ekran görüntüsü)Şişli'deki otobüs peronları (A Haber ekran görüntüsü)

Vural, "Burada sürekli bir insan trafiği yer alıyor. Burası tam bir aktarma noktası. Otobüsler bu noktadan farklı yerlere gidiyor. Otobüslerin sayısının az olduğunu ve peronun boş olduğunu görebiliyoruz. İşe gidecekler oldukça zorlanacaklar. Hatta aksamalar yaşayabilirler. Biz bu sebepten uyarılarda bulunalım. Özellikle bir yerden bir yere giderken metrobüs, metro ve tramvay gibi araçları kullanma noktasında ağırlık gösterebilir. Ancak Özel Halk Otobüsleri'nin grevi sebebiyle buralarda yoğunluk olabilir." ifadelerini kullandı.

Şişli'deki otobüs peronları (A Haber ekran görüntüsü)Şişli'deki otobüs peronları (A Haber ekran görüntüsü)

'SÖZLERİNİ TUTMADILAR'

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı açıklamada 4 aydır herhangi bir ödeme alamadıklarını belirterek, "İBB'den toplamda 5 milyar TL'den fazla alacağımız var. En son bize ayın 15'inde 500 milyon lira ödeme yapılacağı taahhüt edildi. Ancak Mayıs'ın 15'ine geldiğimizde bu ödeme yapılmadı. Görüşmelerimizde bu miktarın ödenemeyeceği bildirildi" dedi.

Şişli'deki otobüs peronları (A Haber ekran görüntüsü)Şişli'deki otobüs peronları (A Haber ekran görüntüsü)

'BIÇAK KEMİĞE DAYANDI'

Nisan ayında yapılan ödemenin yetersiz olduğunu vurgulayan Ovacık, "Bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız hem biz söylüyoruz. Bu şartlarda bu işi yürütemeyeceğimizin kararını aldık. Perşembe günü itibarıyla araçlarımız yakıt alamadığı ve personel maaşlarını ödeyemediğimiz için seferlere çıkamayacağız" ifadelerini kullandı.

Yola çıkacaklar dikkat! Duraklarda halk otobüsü yok | İstanbul’da ulaşım krizi

'İBB'NİN TAVRI YOLUMUZU BELİRLEYECEK'

Kararın İstanbul halkını mağdur etmemesi için şimdiden duyurulduğunu söyleyen Ovacık, sürecin yeniden değerlendirilmesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılacak ödemelere bağlı olduğunu kaydetti. Ovacık, "Belediyenin bize göstereceği tavır, bundan sonraki yolumuzu belirleyecek. Bu süreci doğru yönetmek istiyoruz" dedi.

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