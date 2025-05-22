İBB'ye yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Ağaç ve Peyzaj A.Ş'ye ihale operasyonu | 7 şüpheliye tutuklama talebi
İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması her geçen gün derinleşiyor. İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’deki ihalelerde usulsüzlük iddialarına ilişkin harekete geçildi. Bu kapsamda yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor.
AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ'YE OPERASYON
Yaşanan yeni gelişmeye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi olan Ağaç ve Peyzaj AŞ'de yapılan ihalelerde usulsüzlükler tespiti üzerine bu sabah 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
7 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 7 şüpheli, burada verdiği ifade işlemlerinin ardından "İhaleye fesat karıştırma" ve "Rüşvet" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiler.