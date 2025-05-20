İçişleri Bakanlığı’ndan büyükşehirlere kaymakam yerine vali atamaları iddialarına yalanlama

Bakanlık sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağını konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın ise bu konuda sessiz sedasız çalıştığı" iddialarını sert bir dille eleştirerek öne sürülen konunun tamamen hayal ürünü olduğunu bilirtildi.

Bakanlık konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, "İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda sessiz sedasız" çalıştığı iddiaları yer almaktadır.

Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda "sessiz ya da sesli" herhangi bir çalışması yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."