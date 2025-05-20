Başkan Erdoğan Macaristan yolcusu: Türk Devletleri Zirvesi’ne katılacak

Başkan Erdoğan Budapeşte'de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere 21 Mayıs Çarşamba günü Macaristan'ı ziyaret edecek.

HANGİ KARARLAR ALINACAK?

"Doğunun ve Batının Buluşma Noktası" temasıyla Budapeşte'de düzenlenecek Zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısını güçlendirmeye yönelik süren çalışmalar değerlendirilecek. Zirve sonunda Budapeşte Bildirisi başta olmak üzere çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan 21 Mayıs'ta Macaristan'a gidecek (AA)

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Başkan Erdoğan'ın zirve çerçevesinde gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılması ve diğer liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

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