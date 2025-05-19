CANLI | Etnospor Kültür Festivali için geri sayım! Bilal Erdoğan A Haber'de soruları yanıtlıyor | "Festivale 400 bin öğrenci getirmek istiyoruz"
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 22-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali, bu yıl da renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festivalde okçuluk, atlı sporlar ve yağlı güreş gibi geleneksel sporlar izlenebilecek. Ziyaretçiler ata binip ok atabilecek, çocuklar ve aileler için özel etkinlikler de yer alacak. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, konuk olduğu A Haber yayınında festival ve gençliğe yönelik projelere ilişkin soruları yanıtlıyor. Bilal Erdoğan Etnospor'un kültürel etkileşimi sağladığını belirterek 'İlk başladığımızda Anadolu’nun geleneksel sporlarını yansıtmayı hedeflerken, uluslararası yönünü de güçlendirmeye çalıştık. Etnospor festivali herkese hitap ediyor. Batı ülkeleri de aslında buna çok saygı gösteriyor. Kültürel değerlerimizi yeni nesile aktarmalıyız. ' dedi. Festivalin herkese hitap ettiğini vurgulayan Erdoğan 'Kültürel sporları yaşatmak için uğraşıyoruz. Batı ülkeleri de aslında buna çok saygı gösteriyor. Dünya barışına da katkı sağlayacak bir şey. ' şeklinde konuştu. Aile önemine değinen Bilal Erdoğan 'Gelenek ailede başlar ve yaşar' dedi. Erdoğan festivale 400 bin öğrenciyi getirmek istediklerini de ekledi. Fenerbahçe'ye başkan adayı olup olmayacağı sorusuna Bilal Erdoğan 'Aday değilim' dedi.
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 22-25 Mayıs'ta düzenlenecek 7. Etnospor Kültür Festivali'nin öncesinde etkinliği için geri sayım başladı.
BİLAL ERDOĞAN DETAYLARI A HABER'DE!
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan A Haber'e konuk olurken Etnospor Kültür Festivali ve Konfederasyonun gençliğe yönelik çalışmalara ilişkin soruları yanıtlıyor.
Bilal Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
İlk başladığımızda Anadolu'nun geleneksel sporlarını yansıtmayı hedeflerken, uluslararası yönünü de güçlendirmeye çalıştık.
Etnospor ile kültürel etkileşimi sağlıyoruz. Toplumun yarısından fazlası spora uzak. Etnospor festivali herkese hitap ediyor. Kültürel değerlerimizi yeni nesile aktarmalıyız. Yani biz bunu 2.015 yılında kırgızistan'da kurduk. Dünya göçebe oyunlarının partner organizatörü olarak da görev yaptık. O günden bugüne bütün dünya göçebe oyunlarını organizasyonunda da görev aldık ama tabii ki biz bunu büyütmeye devam ettik.
Çünkü geleneksel sporlar dediğimiz zaman sadece Anadolu'dan veya Türk dünyasından ibaret bir meseleden bahsetmiyoruz. Gerçekten bütün dünyanın kültürel renkliliği aslında geleneksel sporlarda karşılığını buluyor. Dolayısıyla şu anda bizim 27 ülkeden 42 üyemiz var. Bunlar federasyon olanlar var, dernek olanlar var. Vesaire hedefimiz aslında 50-60 ülkeye önümüzdeki 35 yıl içerisinde ulaşıp ulaşmak. Zaten bizim her yıl düzenlediğimiz Etnospor forumlarımıza 60 ülkenin üzerinde katılım oluyor.
Evet, dünya göçebe oyunlarına yüzün üzerinde ülkeden sporcu katılıyor. Dolayısıyla dünya geleneksel sporları dediğimiz zaman gerçekten 100 ülkenin üzerinde bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi işin felsefesi aslında dünyanın bu kültürel renkliliğini yaşatmaya devam etmek neden? Yani 200 yılı aşkın bir batı medeniyetin hegemonyası var. Dünyada ve kültürel bir benzeşme yani globalleşme de diyorlar. Küreselleşme diyorlar. Dünya büyük bir köye dönüyor diyorlar ama bu olurken görüyoruz ki insanların daha çok birbirine benzemesini hedefleyen sanki bir akıl işliyor. Bu kimi yerde kapitalist ekonominin insanları biraz böyle müşteri gözüyle bakması ve egemen toplulukların kendi ürünlerini bütün dünyaya satmaya çalışması gay gayesinden de kaynaklanıyor ama öbür taraftan da tabii ki batı kültürünün kendini başka kültürlerden daha üstün gördüğü bir yaklaşımın da buna sebep olduğunu söyleyebiliriz. Burada diyoruz ki dünyanın bütün kültürleri, saygın bütün kültürleri. Kendi toplumlarında kendi coğrafyalarında, ülkelerinde yaşamayı, öz güvenle yaşamayı hak ediyor ve bu çok saygın bir şey. Onu sağlamamız için insanların kendine ait olanı komplekssiz bir şekilde sunabilmesini de sağlamamız gerekiyor. Bunun ortamında hazırlamamız gerekiyor. Sporlar böyle bir alan.
Kültürel sporları yaşatmak için uğraşıyoruz. Batı ülkeleri de aslında buna çok saygı gösteriyor. Dünya barışına da katkı sağlayacak bir şey.
Etnospor'a katılım ücretsiz ve 27 ülkede 42 üyesi var. Binicilik kimliğimizin bir parçası. Merhamet bizim sporumuza da yansımış. Festivale 400 bin öğrenciyi getirmek istiyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
KATILIM ÜCRETSİZ OLACAK
Festivalde geleneksel spor dallarının yanı sıra çocuklar ve aileler için çeşitli etkinlikler de yer alacak. Katılımın ücretsiz olduğu festivalde okçuluk, atlı sporlar, yağlı güreş gibi branşlar izlenebilecek.
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