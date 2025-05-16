Karadeniz'de yeni müjdeler yolda! Bakan Bayraktar duyurdu: Neticeyi Cumhurbaşkanımız milletimize ulaştıracak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz'de Göktepe-3 Kuyusu'ndaki çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sondaj çalışmalarında sona gelindiğini belirten Bayraktar, '2 bin 154 metrelik bir su derinliğinin ardından yaklaşık 3 bin 500 metre derinlikte sondaj devam ediyor. Birkaç güne kadar nihai testler bitecek ve bu sahayla alakalı neticeyi inşallah Cumhurbaşkanımız aracılığıyla milletimize ulaştırmış olacağız.' dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın, Göktepe-3 kuyusunda görev yapan Türkiye'nin en modern derin deniz sondaj gemisi Abdulhamid Han'ı ziyaret ettiği ve burada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, Karadeniz'de görev yapan gemilerin Sakarya Gaz Sahası'nda yeni keşif faaliyetleri içinde olduğunu vurgulayarak, "Göktepe-3 kuyusu da bunlardan bir tanesi. Bir keşif kuyusu. Yavuz, Fatih ve Kanuni gemilerimiz şu anda Sakarya Gaz Sahası'nın üretimini geliştirirken, bu arada bulduğumuz boşlukta da 27 Mart'ta bu bölgede sondaja başladık. Abdulhamid Han, 19 Mayıs'ta buradaki görevini tamamlamış olacak." ifadelerini kullandı.
Filyos'tan 180 kilometre uzaklıkta Bulgaristan-Türkiye Münhasır Ekonomik Bölge sınırına çok yakın bir lokasyonda bulundukları bilgisini paylaşan Bayraktar, "2 bin 154 metrelik bir su derinliğinin ardından yaklaşık 3 bin 500 metre derinlikte sondaj devam ediyor. Birkaç güne kadar nihai testler bitecek ve bu sahayla alakalı neticeyi inşallah Cumhurbaşkanımız aracılığıyla milletimize ulaştırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
"19 MAYIS'TA GABAR'DA OLACAĞIZ"
Bayraktar, bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de de 38 sondaj yaptıklarını belirterek, "Kısa bir süre önce Karadeniz'deki üretimin ilk fazının tamamlandığının müjdesini vermiştik. 9 buçuk milyon metreküp günlük üretimle bugün 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılar hale gelmiş durumdayız. Türkiye Yüzyılı vizyonunda biz enerjide bağımsız bir Türkiye hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Şırnak Gabar'da olacakları kaydeden Bayraktar, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ile birçok parti temsilcileriyle, milletvekillerimizle beraber Gabar'ı da yerinde göreceğiz. Bu iki proje, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için en önemli projeleri arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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