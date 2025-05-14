Suya 5 yılda yüzde bin fahiş zam! AK Parti’li meclis üyesinden tepki: Vaatlerin tam aksine bir politika izlendi
Eski İBB İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'ucuz su' vaat sözü adeta havada kaldı. Suya yapılan zamlar İBB Meclisi'nde de gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İstanbul'da suya yapılan zamlara ilişkin soru önergesi verildi. Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Kaya Kocaman, '5 yıllık süreçte bu vaatlerin tam aksine bir politika izlenmiş, İstanbulluların kullandığı suya yaklaşık yüzde 1000 oranında fahiş zam yapılmıştır' dedi.
Eski İBB İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim vaatleri arasında yer verdiği 'ucuz su' tüketimine ilişkin verdiği sözü yerine getirmedi. Son 5 yılda İstanbul'da suya yapılan zamlar vatandaşın cebini yakıyor. Suya yapılan zamlar İBB Meclisi'nde de gündeme geldi.
İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Kaya Kocaman, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği dönemde yaptığı açıklamalarda, suyun bir insan hakkı olduğunu ifade ettiğini, İstanbul'da suyun ucuzlayacağını, özellikle dar gelirli hanelerin suya erişiminin kolaylaşacağını taahhüt ettiğini söyledi.
Kocaman, şöyle devam etti: "Ancak geride kalan 5 yıllık süreçte bu vaatlerin tam aksine bir politika izlenmiş, İstanbulluların kullandığı suya yaklaşık yüzde 1000 oranında fahiş zam yapılmıştır. Sosyal belediyecilik ilkeleri gereği, temel bir yaşam hakkı olan suyun sübvanse edilmesi ve fiyatlandırma politikasının insan odaklı olması gerekirken, İBB yönetiminin suyu ticari bir meta gibi değerlendirerek piyasa koşullarına göre zam yapması, bu ilkeyle açıkça çelişmektedir. Dahası, bu astronomik zamlara rağmen ne yeni bir su kaynağı yatırımı gerçekleştirilmiş, ne kayıp-kaçak oranlarında anlamlı bir düşüş sağlanmış ne de altyapı güçlendirme projelerinde somut bir ilerleme kaydedilmiştir."
Kentte 2019-2024 döneminde mesken aboneleri için geçerli olan su fiyatlarında toplam kaç kez zam yapıldığını soran Kocaman, şunları kaydetti: "Bu zamların ortalama ve kümülatif oranı nedir? Göreve gelindiğinde metreküp fiyatı neydi, bugün ne seviyededir? Son 5 yılda su fiyatlarındaki artışın enflasyon oranlarıyla karşılaştırıldığında hangi seviyede olduğu hesaplanmış mıdır? Görev öncesi kamuoyuna açıklanan 'suyu ucuzlatma' vaadinden neden vazgeçilmiştir? Bu politik değişikliğin arkasındaki gerekçeler nelerdir? Suyu ticari bir ürün gibi fiyatlandırmak yerine, dezavantajlı gruplar için sübvanse edilen sosyal tarife modeli oluşturulması yönünde herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Dar gelirli vatandaşlara yönelik olarak 2023 yılı içerisinde su faturası desteği ya da başka bir sosyal yardım uygulaması yapılmış mıdır? Varsa kaç haneye, hangi miktarda destek sağlanmıştır?"
Mecliste soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.
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