CHP'li belediyen kanalizasyon skandalı! Kirli su denize akıtıldı bakanlık harekete geçti: 4 milyon TL ceza
CHP'nin yönettiği Yalova'da denizdeki görüntü tepki çekti. Pompa arızası nedeniyle kanalizasyon suları arıtılmadan denize döküldü ve çevre skandalı bakanlığın radarına girdi. çevre kirliliğinin sorumlusu olan Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği'ne (YASKİ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4 Milyon TL para cezası uygulandı.
CHP'nin yönettiği Yalova'da denizdeki görüntü tepki çekti. Pompa arızası nedeniyle kanalizasyon suları arıtılmadan denize döküldü.
Dereağzı mevkisindeki çevre kirliliği vatandaşların tepkisini çekiyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan pompa arızası nedeniyle kanalizasyon hattından çıkan kirli sular denize karıştı. Deniz yüzeyindeki kirli manzara hem tepkilere neden oldu hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın radarına girdi.
BAKANLIKTAN 4 MİLYON TL CEZA
Sabah'ta yer alan habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası YASKİ'ye 4 milyon lira para cezası kesti. Yalova, Çiftlikköy, Taşköprü, Termal ve Kadıköy belediyelerinin üyesi olduğu YASKİ, pompa arızasını 2 günde düzelterek kanalizasyon hattını denize deşarjının devamını önledi.
ATIK SU DENİZDE KİRLİ GÖRÜNTÜYE NEDEN OLDU
Selimandıra Deresi'nin denize çıkış yaptığı bölgede de su yüzündeki kirlilik üzerine yine bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. İncelemede dere ile deniz arasındaki kot farkı nedeniyle derenin çıkış noktasında su akışının durduğu bu nedenle de deniz tarafından gelen suyun dipteki yosun ve benzeri maddelerin su yüzeyine çıkararak kirli görüntü oluşturduğu tespit edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en mutlu şehirleri açıklandı: İlk sırada Kopenhag var
- Piyasalarda bahar havası! Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş açıkladı
- Doğal kalp ilacı doğada bulundu! Tansiyon ve kolesterolü sabitleyen o bitki
- SSK, BAĞ-KUR'luya temmuzda ek zam hesaplandı! Emekliye en az 16.402 TL gövde maaş! 14.456, 15.000, 17.850 TL alana...
- Bu şehirde yaşayanlar ve memleketi olanlar dikkat! Türkiye'nin kanser haritasındaki en riskli nokta…
- 1. dönem geçici vergi ne zaman, hangi tarihte? Geçici Vergi ne demek?
- Tarım Kredi kat kat fırsat kataloğu yayınlandı! Tiryaki çay 199 TL, 40'lı tuvalet kağıdı 239 TL...
- Rekabet Kurumu'ndan Apple'a soruşturma! Teknoloji zincirleri de dahil edildi
- İl il Türkiye 2025 nüfusu belli oldu! TÜİK verileri açıkladı: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehir
- Papa İznik'e neden gelmek istiyor? Hristiyanlık için İznik'in anlamı ne, neden önemli?
- Eczacılık günü ne zaman, hangi tarihte? 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü? Eczacılık Günü mesajları 2025
- 2025 Eurovision ne zaman, saat kaçta? Eurovision Türkiye'de nasıl izlenir, ilk ve ikinci yarı finalde hangi ülkeler yarışacak?