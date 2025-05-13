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Başkan Erdoğan liderlik ediyor! Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.05.2025 18:17
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Başkan Erdoğan liderlik ediyor! Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Erdoğan’ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

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Başkan Erdoğan liderlik ediyor! Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı Başkan Erdoğan liderlik ediyor! Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı Başkan Erdoğan liderlik ediyor! Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

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