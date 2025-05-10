Anneyle güçlü aile, aileyle güçlü Türkiye! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Eşi Emine Erdoğan (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN VE "ANNELER" KATILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek programda; şehit anneleri, engelli çocuk sahibi anneler, depremzede anneler, evlat nöbetindeki Diyarbakır anneleri, koruyucu anneler ve ülkemizin dört bir yanından gelen annelerin yanı sıra; Azerbaycan, Suriye, Filistin, Sudan ve Bosna Hersek başta olmak üzere farklı coğrafyalardan 30'u aşkın yabancı anne yer alacak.

Bu özel günde "annelik" sadece bir sıfat değil, aynı zamanda ortak bir dil, güçlü bir bağ ve evrensel bir değer olarak sahneye çıkacak.