Anneyle güçlü aile, aileyle güçlü Türkiye! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları'nın düzenlediği 'Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye' programında şehit anneleri, depremzede anneler ve 30'dan fazla ülkeden gelen misafir annelerle bir araya gelecek.
Anneler Günü bu yıl, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanından anneleri İstanbul'da bir araya getiren özel bir programla kutlanıyor.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" programı, anneliğin evrensel gücünü ve kültürlerarası dayanışmayı yücelten bir platforma dönüşüyor.
BAŞKAN ERDOĞAN VE "ANNELER" KATILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek programda; şehit anneleri, engelli çocuk sahibi anneler, depremzede anneler, evlat nöbetindeki Diyarbakır anneleri, koruyucu anneler ve ülkemizin dört bir yanından gelen annelerin yanı sıra; Azerbaycan, Suriye, Filistin, Sudan ve Bosna Hersek başta olmak üzere farklı coğrafyalardan 30'u aşkın yabancı anne yer alacak.
Bu özel günde "annelik" sadece bir sıfat değil, aynı zamanda ortak bir dil, güçlü bir bağ ve evrensel bir değer olarak sahneye çıkacak.
AHMET MİNGUZZİ'NİN ANNESİ DE PROGRAMDA
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen program kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında Türkiye Cumhuriyeti 22. Başbakanı Tansu Çiller, sanatçı Hülya Koçyiğit ve İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de yer alacak.
Topluma ilham veren, hayatlarıyla umut ve cesaret aşılayan annelerin buluşacağı bu duygu dolu günde; sevgi, fedakârlık ve annelik ekseninde güçlü bir mesaj verilmesi amaçlanıyor.
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