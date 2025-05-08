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Kırmızı bültenle aranıyordu! Fethiye'de yakalandı

Giriş: 08.05.2025 13:46
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Kırmızı bültenle aranıyordu! Fethiye’de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı. S.D.H, jandarmadaki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Interpol tarafından "cinsel taciz" suçundan kırmızı bültenle aranan S.D.H'nin (47) Ölüdeniz Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

S.D.H, jandarmadaki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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