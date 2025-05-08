Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor! Google için hesap zamanı! Masada dijital telif ve algoritma değişikliği var
Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın algoritma değişikliği ve dijital telifler konusu için bir kez daha bir araya geliyor. Komisyonda yurt dışından gelen Google yetkilileri de yer alacak.
Google'ın algoritma değişikliği adı altında medya ekosistemine baskı uygulaması ve haberciliğe zarar vermesi ile birlikte yurt dışında birçok ülkede uygulanan dijital telif konusunda Türkiye'de hala adım atmaması nedeniyle Dijital Mecralar Komisyonu bir kez daha toplanıyor. Meclis, Google'ın sözde algoritma değişikliği üzerinden haber sitelerinin yaşadığı olumsuzlukları gündemine alıyor.
MECLİS'TE HESAP VERECEK
Bugün saat 13.00'te toplanacak Dijital Mecralar Komisyonu'nda Google yetkilileri algoritma değişikliği ve dijital telif konularında açıklama yapacak.
DİJİTAL TELİF YASASI NEDEN ÖNEMLİ?
Google ve benzeri dijital platformlar, reklam gelirlerinden giderek daha fazla pay almaya başlayınca, reklam verenler bu mecralara yöneldi. Ancak bu durum, yayıncıların gelirlerini olumsuz etkiledi. Uluslararası platformlar, yayıncılara düşük pay verirken algoritmalarla görünürlüklerini azaltarak trafik akışını da kesti.
Bu gelişmeler, Türkiye'de dijital yayıncılığın zayıflamasına neden oldu. Yayıncıların gelir kaybı ve sektördeki daralma üzerine, Dijital Mecralar Komisyonu'nun çalışmalarıyla Google gibi şirketlerin görüşleri alındı ve Dijital Telif Yasası için son aşamaya gelindi. Bu yasa ile izinsiz içerik kullanan kurumlara yaptırım uygulanarak dijital yayıncılıkta emek hırsızlığının önüne geçilmesi hedefleniyor.
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