Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor! Google için hesap zamanı! Masada dijital telif ve algoritma değişikliği var

Google, Dijital Telif Yasası ve algoritma değişikliği ile ilgili Dijital Mecralar Komisyonu'nda hesap verecek. (AA)

DİJİTAL TELİF YASASI NEDEN ÖNEMLİ?

Google ve benzeri dijital platformlar, reklam gelirlerinden giderek daha fazla pay almaya başlayınca, reklam verenler bu mecralara yöneldi. Ancak bu durum, yayıncıların gelirlerini olumsuz etkiledi. Uluslararası platformlar, yayıncılara düşük pay verirken algoritmalarla görünürlüklerini azaltarak trafik akışını da kesti.

Bu gelişmeler, Türkiye'de dijital yayıncılığın zayıflamasına neden oldu. Yayıncıların gelir kaybı ve sektördeki daralma üzerine, Dijital Mecralar Komisyonu'nun çalışmalarıyla Google gibi şirketlerin görüşleri alındı ve Dijital Telif Yasası için son aşamaya gelindi. Bu yasa ile izinsiz içerik kullanan kurumlara yaptırım uygulanarak dijital yayıncılıkta emek hırsızlığının önüne geçilmesi hedefleniyor.