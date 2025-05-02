Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber’de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin Türkiye için önemi ne? Zirve çerçevesinde hangi anlaşmalar imzalandı? Avrupa'daki elektrik kesintisi bizi nasıl etkiler? Sakarya Gaz Sahası'nda doğalgaz üretimi ne kadar? Şırnak Gabar'daki petrol üretimi hangi seviyede? Stratejik bor üretiminde dünyada hangi noktadayız? Türkiye'nin kritik minareller rezervi ne kadar? Türkiye'nin yenilenebilir enerjide yol haritası ne? Akkuyu Nükleer enerji santrali üretim ne zaman? gündeme ilişkin soruları A Haber canlı yayınında açıklıyor.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başlıkları...

Bütün dünya şaşkınlık içinde İspanya, Portekiz, kısmen Fransa'yı izledi. 60 milyon kişi etkilendi. Buradan alınması gereken dersler var. Bizim bazı tahminlerimiz olmakla birlikte Avrupa'nın iletim şebekesi bunun sebebi şudur demedi. Bunun zaman alacağını düşünüyoruz. Enerjide dengeli üretim portföyü önemli. Türkiye'de enerji sıkıntısı yok. 2028'de Akkuyu devreye girecek. Türkiye Macaristan'da petrol arayacak. Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz. Bu müjde Karadeniz'den gelebilir.

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