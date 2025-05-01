Otel yangınında skandal görüntüler: Müşterileri uyandırmak yerine otel sahibinin otomobillere koştular

Bilirkişi raporunda kameraya yansıyan görüntüler otel sahibinin araçlarını kurtaran çalışanların otopark kapısını zorla açmaya çalışması otelin üst katlarına alevlerinin ilerlemesinde büyük etkisi olduğu belirtildi. (DHA)

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda da araçları kurtarmaya gidenlerin otoparkın kapısını açmasıyla yangının büyümesine neden oldukları ifade edilerek, "Personel yardım etmek, yardımcı olmayı denemek yerine kapalı otoparktan araçlarını dışarı çıkarmak için otopark ana giriş kapısını bir araya gelerek zorla açtı. Sadece kendileri çıkmak için kapıyı aralamaları bile yeterli olacakken, araçlarını çıkarabilmek için kapıyı tam açmaları sonucunda dışarıdan soğuk ve iç bölgede yanma gazlarına göre çok daha yoğun olan havanın yangın alanına taşınımına ve oksijen kaynağının sürekliliğine neden olmuştur" denildi.