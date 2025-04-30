İBB'ye yolsuzluk soruşturması: İmamoğlu'nun kameralarını kapattırdığı otelin müdürü gözaltında
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu’nun gittiği otelde güvenlik kameralarının kapatılmasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olay tarihinde otel müdürü olan Sinan U., 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların kapatıldığı tarihte otel müdürü olan Sinan U. gözaltına alındı.
OTEL MÜDÜRÜ İÇİN GÖZALTI KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'ta gittiği otelde güvenlik kameralarının kapatılmasına ilişkin suç tarihinde otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan U. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Sinan U. yakalandı.
Soruşturma kapsamında aynı suçtan gözaltına alınan otelin güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora O. ile Sinan U'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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