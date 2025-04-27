Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İstanbul depremi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Kabine'nin gündem maddeleri arasında İstanbul depremi, Terörsüz Türkiye süreci, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum yer alıyor.
Kabine toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün gerçekleştirilecek.
Toplantının ana gündem maddeleri İstanbul depremi, Terörsüz Türkiye süreci, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum olacak.
İSTANBUL'DAKİ DEPREM
Kabine Toplantısında İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ana gündem başlıklarından birisi olacak. Hasar tespit çalışmalarına dair rakamlar gözden geçirilecek. Riskli binalara yönelik atılacak adımlar gündemde olacak.
SOSYAL KONUT KAMPANYASI
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıl sonuna kadar Türkiye genelinde sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapılacağını duyurmuştu. Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar ele alınacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
27 Şubat'taki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine çevrildi. Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4. İmralı ziyareti yapıldı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak.
DIŞ POLİTİKA MASADA
Pentagon, Suriye'deki Amerikan askerlerinin sayısının binin altına düşürüleceğini açıkladı. Suriye'deki gelişmelerle birlikte Gazze'deki ateşkes süreci Kabine Toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.
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