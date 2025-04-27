Başkan Erdoğan Roma yolcusu! Türkiye-İtalya 4. Hükümetler Arası Zirvesi 29 Nisan’da

Türkiye-İtalya 4. Hükümetler Arası Zirvesi, Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında 29 Nisan'da gerçekleştirilecek. Roma'da yapılacak zirvede iki ülke arasındaki diplomatik ve siyasi ilişkilerinin yanı sıra ekonomik işbirliği de gündemde olacak.

MASADA KRİTİK KONULAR VAR

Ziyaret kapsamında düzenlenecek iş forumunda özellikle savunma, havacılık, siber güvenlik, enerji, otomotiv ve altyapı sektörlerindeki iş fırsatlarının masaya yatırılması planlanıyor. Üçüncü ülkelerde işbirliği imkanlarının da değerlendirileceği görüşmelerin iki ülke arasındaki ticaret hedeflerine katkı sağlaması öngörülüyor.