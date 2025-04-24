İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı’nın avukatlarına tutuklama talebi
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel 'Yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'nın avukatları tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatlığını yapan Serkan Günel ve yolsuzluk soruşturması kapsamında firari olarak aranan şüpheli Emrah Bağdatlı'nın avukatlığını yaptığı öğrenilen Kazım Yiğit Akalın hakkında soruşturma başlatılmıştı.
İBB AVUKATLARI GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca avukatlar Serkan Günel ile Kazım Yiğit Akalın hakkında, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Günel ve Akalın'ı gözaltına aldı.
TUTUKLAMA TALEBİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen avukatlar Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel, savcılıktaki ifadelerinin ardından 'Yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Öte yandan hatırlanacağı üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.
Kararda, Abbas'ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı kaydedildi.
İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.
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