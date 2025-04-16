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CHP'li Karaca'dan korsan eylem! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay kararının okunmasına sert tepki: Yetkimi kullanacağım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.04.2025 19:14 Güncelleme: 16.04.2025 20:11
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CHP’li Karaca’dan korsan eylem! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Can Atalay kararının okunmasına sert tepki: Yetkimi kullanacağım

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, TBMM Genel Kurulunda Anayasa Mahkemesinin (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili karar hükmünü okutmasına sert tepki gösterdi. Yetkilerini kullanacağını belirten Kurtulmuş, 'TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın Anayasa’ya, İçtüzük’e ve teamüllere aykırı olarak bir metni kâtip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir. Bu davranış aynı zamanda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in şahsına yapılmış bir saygısızlıktır.' dedi.

KURTULMUŞ'TAN CHP'NİN KORSAN EYLEMİNE SERT TEPKİ!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nda Can Atalay hakkındaki AYM kararını okutan CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ile Katip Üye Sibel Suiçmez'in yetki aşımına gittiğini ifade ederek, kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı.

Yazılı açıklamada bulunan Kurtulmuş, Karaca ve Suiçmez'in görevlerini kötüye kullandıklarını kaydederek, "Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum" dedi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Kurtulmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Kurul'un bugünkü birleşiminin açılmasından önce yapılan Danışma Kurulu Toplantısı'nda, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle bugün Genel Kurul'da sadece grup başkanvekillerinin geçmiş olsun temennisinde bulunması ve akabinde Genel Kurul'un çalışmalarına devam etmemesinin kararlaştırıldığını, ayrıca yarın da Genel Kurulun toplanmaması yönünde bütün siyasi parti gruplarının oy birliğiyle Danışma Kurulu önerisi imzalandığını hatırlattı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Genel Kurul'da söz alan siyasi partilerin temsilcilerinin Önder için geçmiş olsun dileklerini sunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, Danışma Kurulu'nda oluşan ortak iradeye rağmen birleşimin sonunda TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Anayasa'ya, İçtüzük'e ve teamüllere aykırı olarak, TBMM Katip Üyesi Sibel Suiçmez'e, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında vermiş olduğu kararın hüküm kısmını okuttuğunu belirtti.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN ŞAHSINA YAPILMIŞ BİR SAYGISIZLIKTIR"

"TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Anayasa'ya, İçtüzük'e ve teamüllere aykırı olarak bir metni katip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir." ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Genel Kurulda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e bütün siyasi partiler tarafından geçmiş olsun mesajlarının verildiği oturumda teamüllere ve siyasi nezakete sığmayan bir davranışla TBMM hukuka aykırı bir uygulamaya maruz bırakılmıştır. Bu davranış aynı zamanda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in şahsına yapılmış bir saygısızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

İçtüzük'ün 15'inci maddesine göre TBMM Başkanvekillerinin, Genel Kurul birleşimlerini TBMM Başkanı adına yönettiğini, Başkanvekillerinin hangi birleşim ve oturumları yöneteceğini, gündemin 'Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları' kısmında yer almasını ve gündeme girecek işleri TBMM Başkanının belirlediğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

(Foto: AA)(Foto: AA)

"Hiçbir TBMM Başkanvekili, TBMM Başkanı'nın iradesi hilafına, temsil ettiği bu makamın yetkilerini kullanamaz. TBMM Başkanı tarafından belirlenmeyen herhangi bir husus, Genel Kurul gündemine getirilemez. TBMM Başkanı olarak Yüce Meclis'in saygınlığını korumak adına, hukuken yok hükmündeki bu tutumlarıyla görevlerini kötüye kullanan TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Katip Üye Sibel Suiçmez'i kınıyor, haklarında Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum."

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CHP’li Karaca’dan korsan eylem! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Can Atalay kararının okunmasına sert tepki: Yetkimi kullanacağım CHP’li Karaca’dan korsan eylem! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Can Atalay kararının okunmasına sert tepki: Yetkimi kullanacağım CHP’li Karaca’dan korsan eylem! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Can Atalay kararının okunmasına sert tepki: Yetkimi kullanacağım
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