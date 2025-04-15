Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Terörsüz Türkiye | Öğretmen atamaları | Ticaret savaşları

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ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU

Hafta sonu Antalya'da düzenlenen ve binlerce uluslararası katılımcıyı ağırlayan Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin sonuçları da Kabine toplantısında ele alınacak. Bu toplantıların ardından uluslararası ilişkiler ve güvenlik politikaları üzerine detaylı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.