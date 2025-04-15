Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Terörsüz Türkiye | Öğretmen atamaları | Ticaret savaşları
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek. Toplantının önemli başlıkları arasında 'Terörsüz Türkiye' hedefi, öğretmenler atama takvimi, küresel ticaret savaşı, Antalya Diplomasi Forumu, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum yer alacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Kabine toplantısının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
Kabine'de, iç ve dış politikanın yanı sıra terörle mücadele, ekonomik gelişmeler ve enflasyon konuları masaya yatırılacak.
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
2025 KPSS dönemi için kurumlar tarafından kadro talebi bildirmek için son tarih 26 Mayıs olarak belirlenmişti. Kabine Toplantısı'nda öğretmen atama takviminin de gündeme geleceğini söyleyebiliriz
TERÖRSÜZ TÜRKİYE GÜNDEMİ
27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrının ardından Başkan Erdoğan 10 Nisan Perşembe günü DEM Parti heyetini 13 yıllık aranın ardından kabul etmişti. O görüşmenin ardından DEM Parti'den yazılı bir açıklama gelmişti. Yazılı açıklamada görüşmenin son derece olumlu, verimli ve yapıcı geçtiğini ifade edilmişti. Gelinen aşama Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.
ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU
Hafta sonu Antalya'da düzenlenen ve binlerce uluslararası katılımcıyı ağırlayan Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin sonuçları da Kabine toplantısında ele alınacak. Bu toplantıların ardından uluslararası ilişkiler ve güvenlik politikaları üzerine detaylı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.
TİCARET SAVAŞI MASADA
ABD ile Çin arasında uzun yıllardır birçok alanda süren gerilim, ülkelerin karşılıklı gümrük vergilerini artırmasıyla tırmanmayı sürdürüyor. Toplantıda, küresel ticaret savaşları masaya yatırılacak. Türkiye'nin atacağı adımlar gözden geçirilecek.
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