CANLI | DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ameliyatı sona erdi! Sağlık durumu nasıl? A Haber hastane önünde

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"YIRTILMA NEDENİYLE CERRAHİ MÜDAHALE YAPILMAKTADIR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ: DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

DEM Parti tarafından Önder'in sağlığına ilişkin olarak yapılan son açıklamada ise şöyle denildi: "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Durumu ciddiyetini koruyan Önder'e doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmaya devam edilmektedir. En kısa zamanda iyi haberlerini almak için sağlık durumunu titizlikle takip ediyoruz." Önder, daha önce de geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmüştü. Bu nedenle TBMM Başkanvekili olarak raporla izne ayrılmıştı.

A HABER HASTANE ÖNÜNDE

DEM Parti'den yapılan açıklamada Önder'e gerekli müdahalenin yapıldığı belirtildi. A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca hastane önünden son gelişmeleri aktardı.

"MAVİ KODLU UYARIYLA HASTANEYE ALINDI"

Karaca, "DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı. Sırrı Süreyya Önder akşam saatlerinde ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından acil müdahale yapılan Önder'in sağlık durumu yakından takip ediliyor. DEM Parti yetkilileri İstanbul'da tedavi altına alınan Önder ile ilgili sağlık durumunun titizlikle yapılacağını belirterek açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada; 'DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve partimizin başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in bu akşam saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Durumuna ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.' ifadeleri yer aldı. Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor." dedi. Karaca bir sonraki açıklamasında ise Sırrı Süreyya Önder'in hastaneye mavi kodlu uyarıyla içeriye alındığını bildirdi.