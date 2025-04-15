CANLI | DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı! Sağlık durumu nasıl? A Haber hastane önünde
Son dakika... İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. DEM Parti tarafından Önder'in sağlığına ilişkin olarak yapılan son açıklamada ise 'Durumu ciddiyetini koruyan Önder'e doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmaya devam edilmektedir.' ifadelerine yer verildi. MHP lideri Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in doktoruyla görüşüp sağlık durumuyla ilgili son durum bilgilerini aldı. İstanbul Valisi Davut Gül, hastane önünde açıklamalarda bulunarak ameliyatın 6-7 saat sürebileceğini duyurdu. Detayları A Haber, muhabiri Numan Erşan Karaca hastane önünden aktardı.
Son dakika... Beşiktaş'taki evinde rahatsızlanan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şişli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yapılan kontrollerde kalp rahatsızlığı geçirdiği tespit edilen Önder, acil serviste tedavi altına alındı. Önder'in sağlık durumuna ilişkin henüz hastaneden bir açıklama yapılmadı.
Konuya ilişkin DEM Parti'den açıklama geldi. DEM Parti, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verdi.
DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan ve partililer Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi.
AMELİYATA ALINDI
Öte yandan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aort damarı yırtılması nedeniyle ameliyata alındığı öğrenildi.
VALİ DAVUT GÜL: AMELİYAT 6-7 SAAT SÜREBİLİR
İstanbul Valisi Davut Gül, hastane önünde açıklamalarda bulundu. Vali Gül, "112'ye ihbar, saat 22.10'da geliyor. Yaklaşık 6-7 saat süren bir ameliyata girdi. Ciddi bir ameliyata girdi. Sabaha karşı ameliyat tamamlanacak" dedi.
"YIRTILMA NEDENİYLE CERRAHİ MÜDAHALE YAPILMAKTADIR"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
DEM PARTİ: DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
DEM Parti tarafından Önder'in sağlığına ilişkin olarak yapılan son açıklamada ise şöyle denildi: "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Durumu ciddiyetini koruyan Önder'e doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmaya devam edilmektedir. En kısa zamanda iyi haberlerini almak için sağlık durumunu titizlikle takip ediyoruz." Önder, daha önce de geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmüştü. Bu nedenle TBMM Başkanvekili olarak raporla izne ayrılmıştı.
A HABER HASTANE ÖNÜNDE
DEM Parti'den yapılan açıklamada Önder'e gerekli müdahalenin yapıldığı belirtildi. A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca hastane önünden son gelişmeleri aktardı.
"MAVİ KODLU UYARIYLA HASTANEYE ALINDI"
Karaca, "DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı. Sırrı Süreyya Önder akşam saatlerinde ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından acil müdahale yapılan Önder'in sağlık durumu yakından takip ediliyor. DEM Parti yetkilileri İstanbul'da tedavi altına alınan Önder ile ilgili sağlık durumunun titizlikle yapılacağını belirterek açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada; 'DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve partimizin başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in bu akşam saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Durumuna ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.' ifadeleri yer aldı. Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor." dedi. Karaca bir sonraki açıklamasında ise Sırrı Süreyya Önder'in hastaneye mavi kodlu uyarıyla içeriye alındığını bildirdi.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
BAHÇELİ HASTANEDEN BİLGİ ALDI
MHP lideri Bahçeli, kalp rahatsızlığı geçirerek ameliyata alınan Önder hakkında hastaneyi arayarak bilgi aldı. Bahçeli, ayrıca Tuncer Bakırhan ve Pervin Buldan ile de görüştü.
SİYASİLERDEN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI YAĞDI
Siyasilerden kalp rahatsızlığı geçiren Sırrı Süreyya Önder'e peş peşe geçmiş olsun mesajı geldi.
İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN DURUMU HAKKINDA PAYLAŞIMDA BULUNDU
İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulundu. Olayı öğrendikten sonra İl Sağlık Müdürü ile birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettiğini belirten Vali Gül, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere verdi: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum."
"ÖNDER'E GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü, Ömer Çelik ise "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
"KENDİSİNE RABBİMDEN ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama geldi. Tunç, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." dedi.
"GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIK NEDENİYLE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum."
SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR ?
Sırrı Süreyya Önder 1962 Adıyaman doğumludur. Baba adı Ziya anne adı Zeliha'dır. Milletvekilliğinin yanı sıra sinemacı, yönetmen ve senaristtir. Lise mezunudur.
Sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği bir filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır.
24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.
TBMM Başkanvekilidir. Önder, 1 çocuk babasıdır.
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