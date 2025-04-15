CANLI | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Terörsüz Türkiye | Öğretmen atamaları | Ticaret savaşları
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştiriliyor. Toplantının önemli başlıkları arasında 'Terörsüz Türkiye' hedefi, öğretmenler atama takvimi, küresel ticaret savaşı, Antalya Diplomasi Forumu, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum yer alıyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kabine toplantısının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.25 sıralarında başladı.
Kabine'de, iç ve dış politikanın yanı sıra terörle mücadele, ekonomik gelişmeler ve enflasyon konuları masaya yatırılıyor.
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
2025 KPSS dönemi için kurumlar tarafından kadro talebi bildirmek için son tarih 26 Mayıs olarak belirlenmişti. Kabine Toplantısı'nda öğretmen atama takviminin de gündeme geleceğini söyleyebiliriz
TERÖRSÜZ TÜRKİYE GÜNDEMİ
27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrının ardından Başkan Erdoğan 10 Nisan Perşembe günü DEM Parti heyetini 13 yıllık aranın ardından kabul etmişti. O görüşmenin ardından DEM Parti'den yazılı bir açıklama gelmişti. Yazılı açıklamada görüşmenin son derece olumlu, verimli ve yapıcı geçtiğini ifade edilmişti. Gelinen aşama Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.
ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU
Hafta sonu Antalya'da düzenlenen ve binlerce uluslararası katılımcıyı ağırlayan Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin sonuçları da Kabine toplantısında ele alınacak. Bu toplantıların ardından uluslararası ilişkiler ve güvenlik politikaları üzerine detaylı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.
TİCARET SAVAŞI MASADA
ABD ile Çin arasında uzun yıllardır birçok alanda süren gerilim, ülkelerin karşılıklı gümrük vergilerini artırmasıyla tırmanmayı sürdürüyor. Toplantıda, küresel ticaret savaşları masaya yatırılacak. Türkiye'nin atacağı adımlar gözden geçirilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Norm fazlası öğretmen atama takvimi 2025 | Norm fazlası atama sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- Prens 3. sezon yayın tarihi 2025 | Prens 3. sezon 1. bölüm ne zaman?
- C vitamini deposu meğer oymuş! Portakalı tahtından ediyor
- Milli maçlar ne zaman oynanacak? 2025 Milli maç takvimi
- Roblox Türkiye'de erişime açılacak mı, son durum ne? Neden kapatıldı? Son dakika Roblox erişim engeli
- Kan grubunuz sizi ele veriyor! Japonlar karakterinizi açığa çıkardı
- 15 Nisan ne günü, bugün ne oldu? Dünya Sanat Günü hangi tarihte ortaya çıktı?
- 15 - 30 Nisan kamu ilanları: KPSS'li ve KPSS'siz binlerce personel alınacak!
- Cizre'den dünyaya pazarlıyor! 20 yaşında KOSGEP desteğiyle iş kurdu: Paraya para demiyor
- Renault Nisan 2025 fiyat listesi: Clio, Captur, Duster, Megane Sedan, Austral, Rafale ve Kangoo ne kadar?
- Engelli ve eski hükümlü iş ilanı 2025 | TCDD 103 personel alımı mülakatları ne zaman, şartları neler?
- 22 Nisan yarım gün mü, okullar tatil mi? Kamu kurumları, bankalar, eczaneler, kargolar açık mı?