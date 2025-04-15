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CANLI | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonra erdi

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Giriş: 15.04.2025 09:03 Güncelleme: 15.04.2025 18:46
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CANLI | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonra erdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kabine toplantısının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.25 sıralarında başladı.

KABİNE TOPLANDI

Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Kabine'de, iç ve dış politikanın yanı sıra terörle mücadele, ekonomik gelişmeler ve enflasyon konuları masaya yatırılıyor.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

2025 KPSS dönemi için kurumlar tarafından kadro talebi bildirmek için son tarih 26 Mayıs olarak belirlenmişti. Kabine Toplantısı'nda öğretmen atama takviminin de gündeme geleceğini söyleyebiliriz.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

TERÖRSÜZ TÜRKİYE GÜNDEMİ

27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrının ardından Başkan Erdoğan 10 Nisan Perşembe günü DEM Parti heyetini 13 yıllık aranın ardından kabul etmişti. O görüşmenin ardından DEM Parti'den yazılı bir açıklama gelmişti. Yazılı açıklamada görüşmenin son derece olumlu, verimli ve yapıcı geçtiğini ifade edilmişti. Gelinen aşama Kabine Toplantısı'nda değerlendiriliyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU

Hafta sonu Antalya'da düzenlenen ve binlerce uluslararası katılımcıyı ağırlayan Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin sonuçları da Kabine toplantısında ele alınacak. Bu toplantıların ardından uluslararası ilişkiler ve güvenlik politikaları üzerine detaylı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

TİCARET SAVAŞI MASADA

ABD ile Çin arasında uzun yıllardır birçok alanda süren gerilim, ülkelerin karşılıklı gümrük vergilerini artırmasıyla tırmanmayı sürdürüyor. Toplantıda, küresel ticaret savaşları masaya yatırılacak. Türkiye'nin atacağı adımlar gözden geçirilecek.

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CANLI | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonra erdi CANLI | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonra erdi CANLI | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonra erdi

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